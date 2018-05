Höhenflüge auf dem Maimarkt

Anzeige

Atemlose Stille herrschte, als sie die zwei Meter in Angriff nahmen. Jubel brandete auf, als die Pferde die Hindernisse problemlos meisterten. Mit Beifall begrüßte das Publikum den Entschluss der Reiter, sich Platz eins zu teilen. „Atomic ist noch ziemlich unerfahren, aber hochtalentiert. Ich habe schon damit gerechnet, dass er es drauf hat“, sagte Ahlmann. „Ich bin sehr stolz auf Nadal. Er hat erstmals so etwas gemacht – und das überzeugend“, lobte auch Dreher sein Pferd. Für seinen Wallach und Ahlmanns Hengst war der Heinrich-Vetter-Preis das richtige Aufwärmprogramm für den Preis der Stadt Mannheim. Denn sowohl Nadal (5.) als auch Atomic Z (10.) meisterten den Parcours souverän, waren mit 64,31 und 67,45 Sekunden nur ein bisschen zu langsam.

Am schnellsten in nur 61,38 Sekunden durchquerte der Oldie im Feld den Parcours. „Victor ist mit seinen 16 Jahren noch sehr frisch und jugendlich, er hat das wunderbar gemacht“, strahlte die zweifache Olympiateilnehmerin Tiffany Foster und schwärmte vom Maimarkt-Turnier. „Ich bin das zweite Mal hier und ich liebe es. Alles ist hier wundervoll.“

Jörne Sprehe zufrieden

Auch die zweitplatzierte Jörne Sprehe (61,77 sec) hat allen Grund, mit ihren Starts in Mannheim zufrieden zu sein, denn auf ihrem neunjährigen Wallach Solero gewann sie schon den Berrang-Preis. Auch das war – wie der Preis der Stadt Mannheim – eine Prüfung, in der es in einem einzigen Umlauf sofort um alles oder nichts ging; in dem Taktieren auf das Stechen fehl am Platz war.

„Solero ist dafür prädestiniert“, war Sprehe erneut von ihrem wendigen und flinken Pferd begeistert. In 63,51 sec belegte Giulia Martinengo Marquet auf Verdine Rang drei, bester Mann war der frühere Pfungstadter David Will (Damme) auf Qualtinue (4./64,25).

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.05.2018