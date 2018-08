Höhere Prämien für die Sieger

Anzeige

Aktivitäten Ende August rund um die Tennis-Anlage Tauberbischofsheim. TBB Open und Ende August passen aber nicht zusammen – Antwort: doch! Der neue Tennis-Vorstand beschloss, wieder die Tennis Open stattfinden zu lassen – an dem gewohnten Platz, Tennisanlage in der Vitryallee 7, aber zu einem günstigeren Zeitpunkt: Freitag, 31. August, bis Sonntag, 2. September.

Nachdem vor zwei Jahren die Zahl der Teilnehmer geschrumpft war, analysierte der Vorstand den Termin und erkannte ihn als wunden Punkt. Nun wird eine andere Strategie gefahren, die auch die großen Tennis-Wettkämpfe der Region in die Überlegungen einbezieht: Tauberbischofsheim macht Ende August den Anfang, das Wochenende darauf ist Würzburg an der Reihe, eine Woche später dann Aschaffenburg. So finden an drei Wochenenden drei hochkarätige Turniere in der Region statt. Der große Tennis-Event wird also in Tauberbischofsheim erneut stattfinden, vermutlich mit deutlich mehr Spielern – bedingt durch durchdachteren Zeitpunkt und höhere Siegesprämien. Sk