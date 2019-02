Hoeneß prophezeit „die Hölle“

München.Nach zwei Plauderstunden am Fußball-Stammtisch in einem Münchner Hotel hatte Uli Hoeneß „seinen“ FC Bayern mal wieder möglichst furchteinflößend in Position gebracht. Auch wenn der Ausgang des Titelduells mit Borussia Dortmund aktuell völlig offen ist, prophezeit der Präsident den Herausforderern um den BVB in der Fußball-Bundesliga schon mal eine neue Phase Münchner Dominanz.

„Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die kommende Saison...“, bemerkte Hoeneß mit einem vielsagenden Gesichtsausdruck zur Transferoffensive im Sommer. Stuttgarts Weltmeister Benjamin Pavard (22) und HSV-Talent Jann Fiete Arp (19) sind schon fix. Weltmeister Lucas Hernandez (23) von Atlético Madrid scheint den Bayern tatsächlich die Rekordablöse von 85 Millionen Euro wert zu sein. Heiß sind die Münchner auf Englands Juwel Callum Hudson-Odoi (18) vom FC Chelsea und auch Nationalstürmer Timo Werner (22), der RB Leipzig nur noch in diesem Sommer eine hohe Ablöse einbringt. Denn Werners aktuelles Arbeitspapier in Leipzig läuft 2020 aus.

Geldspeicher wird geöffnet

„Wir sind gut präpariert“, tönte Hoeneß. Der Geldspeicher für die Kadermodernisierung wird geöffnet. „Wir hatten beschlossen, nicht diese, sondern nächste Saison zu klotzen“, sagte Hoeneß gestern in der Talksendung „Doppelpass“ des TV-Senders Sport1. Zu den neuen Stars äußerte er sich namentlich nur vage, weil die aktuellen Profis noch gebraucht und nicht verärgert werden sollen.

Etwa Bayerns Mitarbeiter der Woche. Javi Martínez schlurfte mit Sohnemann Luca an der Hand am Samstag nach dem mühsamen 1:0 (0:0) gegen Hertha BSC über den Arena-Rasen und ließ sich von den Fans feiern. Der 30 Jahre alte Spanier, der schon als Auslaufmodell galt, sorgte nicht nur mit dafür, dass der deutsche Serienmeister vier Tage nach dem kraftraubenden Champions-League-Kampf beim FC Liverpool auch in der Bundesliga erstmals im Jahr 2019 zu Null spielte.

Der kampfstarke Spanier krönte eine wundersame Comeback-Woche auch noch mit dem Siegtor. Von Trainer Niko Kovac erhielten Martínez und seine Kollegen zur Belohnung prompt einen zusätzlichen freien Tag. So konnten sie am Sonntag entspannt auf der Couch verfolgen, ob Borussia Dortmund gegen Leverkusen nachziehen würde. Hoeneß stichelte: Spätestens am 6. April warte „die Hölle“ auf den BVB beim Topspiel in München. „An dem Tag wird die Meisterschaft vorentschieden.“

Eine Vorentscheidung pro Oliver Kahn (49) scheint indes bereits gefallen zu sein. Der Ex-Kapitän ist Hoeneß’ Wunschkandidat für die Nachfolge von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge (63), der seinen Vertrag aber nochmal bis Ende 2021 verlängert hat. Kahn soll schon bald eine Probezeit antreten. „Oliver Kahn würde ein Jahr bei uns normales Vorstandsmitglied. Da hat man Zeit, sich zwölf Monate zu beschnuppern“, sagte Hoeneß. dpa

