Hoffen auf Olympia-Gold

Hochfilzen.Von Olympia-Gold und gedopten Russen wollten die Biathleten Erik Lesser, Simon Schempp und Arnd Peiffer nach dem Weltcup-Sprint in Hochfilzen nicht viel wissen. „Wenn es so kommen sollte, würden wir die Siegerehrung im Garten nachspielen“, sagte Lesser, nachdem er am Freitag als Sprint-70. die Qualifikation für die Verfolgung am Samstag verpasst hatte.

Olympiasieger und Weltmeister Peiffer holte in Tirol als 24. seinen ersten Weltcup-Punkt der Saison. „Wir glauben es erst, wenn wir die Medaille haben“, meinte Schempp nach Platz 26. Der Schwabe hatte 2014 als Schlussläufer der Staffel in Sotschi den Zielsprint gegen Alexander Schipulin knapp verloren. Gegen die Russen wird wegen Doping-Manipulationen ermittelt.

Bester deutscher Skijäger im Pillerseetal war Benedikt Doll als Elfter. Der Norweger Johannes Thingnes Bö triumphierte. Irgendwie passte es ins Bild, dass der wegen Epo-Dopings zwei Jahre gesperrte Russe Alexander Loginow nun Dritter wurde.

Die deutschen Biathletinnen waren dagegen so schlecht wie nie – das Debakel war für Sportchef Bernd Eisenbichler vergleichbar mit einer Fußball-Klatsche. „Das fühlt sich an wie ein 0:4 gegen Österreich“, sagte er. Als 41. (!) war Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann beim Sieg der Italienerin Dorothea Wierer die beste Deutsche. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.12.2019