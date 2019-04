Hoffen auf Thompson

Die Hakro Merlins Crailsheim treffen am morgigen Sonntag auf den nächsten Hochkaräter der Basketball-Bundesliga. Nachdem am vergangenen Wochenende Alba Berlin in der Arena Hohenlohe zu Gast war, reisen die „Zauberer“ nun zu Brose Bamberg, dem Serienmeister der letzten Jahre. Sprungball ist um 15 Uhr.

Nachdem sich die Crailsheimer mit den beiden Siegen gegen Bremerhaven und Gießen ein wenig Luft im Abstiegskampf erarbeitet haben, folgen nun Wochen mit Duellen gegen Spitzenmannschaften. In Bamberg wollen sie an die guten Leistungen aus den vorherigen Wochen anknüpfen und versuchen, weitere wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln. Bamberg strauchelte zuletzt etwas und verlor die Begegnungen gegen Berlin, Bonn und Oldenburg. Die Oberfranken befinden sich nun auf dem fünften Tabellenplatz.

Bei den Crailsheimern wird der Ex-NBA-Spieler Hollis Thompson zum zweiten Mal in der Bundesliga auf dem Parkett stehen. Der 28-jährige hatte vor der Begegnung gegen Berlin lediglich zwei Mal mit dem Team trainiert. „Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Wochen einen deutlich besseren Hollis sehen werden. Es ist nicht einfach, nach so einer kurzen Eingewöhnungsphase direkt Top-Leistungen zu bringen“, sagt Crailsheims Coach Tuomas Iisalo. anu

