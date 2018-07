Hoffenheim bricht nach 2:0 noch ein

Anzeige

Eppingen.Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim hat sich in einem Testspiel gegen den englischen Fußball-Zweitligisten Queens Park Rangers nach einer klaren Führung noch mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden zufriedengeben müssen.

Das 19 Jahre alte Sturmtalent David Otto hatte den Bundesligisten am Samstag vor 2600 Zuschauern im badischen Eppingen mit einem Doppelpack in der vierten und 57. Minute in Führung geschossen. Doch die Gäste aus London glichen in der Schlussphase durch Tore von Toni Leistner (80.), der in diesem Sommer vom Zweitligisten 1. FC Union Berlin zu den Rangers gewechselt war, und Ryan Manning (88.) noch aus.

„Das war 82 Minuten sehr gut, aber acht Minuten sehr schlecht“, sagte 1899-Trainer Julian Nagelsmann. „In der ersten Hälfte haben wir das gut gemacht mit einer seriösen Herangehensweise. In den letzten Minuten haben wir dann nicht mehr so gut verteidigt und zu viele Standardsituationen zugelassen.“ Nagelsmann hatte allerdings seine Mannschaft nach knapp einer Stunde fast komplett durchgewechselt, nur Torwart Oliver Baumann spielte die 90 Minuten durch. dpa