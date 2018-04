Hoffenheim führt Leipzig vor - Wütender Hasenhüttl

Anzeige

Leipzig (dpa) - Erst vorgeführt und dann auch noch gedemütigt. Das 2:5-Debakel war für RB Leipzig schon schlimm genug, doch dann überraschte Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann mit einer Analyse, die für die strauchelnden Sachsen fast wie Spott klingen musste.

«Das war ein lauer Sommerkick von uns, das hat mir nicht gefallen», meinte Nagelsmann nach dem klaren Auswärtserfolg, der die Hoffenheimer Hoffnungen auf die Champions-League-Qualifikation vergrößerte und Leipzig in den Krisenmodus stürzte.

Wie mussten dann erst die Worte von Ralph Hasenhüttl lauten? Leipzigs Cheftrainer versammelte seine Spieler noch auf dem Platz - und es klang nach einer Wutrede, was Timo Werner und Co. zu hören bekamen. «Wir haben vielleicht ganz nette individuelle Qualität, aber insgesamt als Mannschaft nicht die Qualität, um dort oben zu bestehen», wetterte Hasenhüttl. Die nach 45 Pflichtspielen müden Leipziger schlichen mit hängenden Köpfen davon. Auf Platz sechs abgerutscht, gerät nun sogar die Europa-League-Teilnahme in Gefahr.