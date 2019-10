Hoffenheim wünscht sich Kramaric-Rückkehr

Zuzenhausen.Joelinton ist weg, Ishak Belfodil dürfte nach einer Knie-OP länger fehlen und auch sonst gab es bislang keinen offensiven Hoffnungsträger: Die TSG 1899 Hoffenheim sehnt die Rückkehr von Vize-Weltmeister Andrej Kramaric herbei, der gegen den FC Schalke 04 am Sonntag (18 Uhr/Sky) erstmals in dieser Saison im Kader steht. „Er ist einer der besten Spieler, den die TSG überhaupt gehabt hat. Wir sind sehr froh, dass er noch bei uns ist. Seine Quote und was er hier gezeigt hat, ist sehr, sehr gut“, lobte Trainer Alfred Schreuder. Der Kroate sei „ein besonderer Spieler“.

Kramaric fehlte wegen einer komplizierten Knieverletzung monatelang, ohne ihn legte Hoffenheim einen sportlichen Fehlstart hin. Trotz der jüngsten 2:1-Sensation beim FC Bayern haben die Kraichgauer erst sechs Saisontore erzielt. Die wahrscheinlichste Option für das Schalke-Spiel ist wohl eine Jokerrolle. Zu einem Startelfeinsatz sagte der Coach: „Das ist eine Möglichkeit, aber normalerweise haben wir das nicht gemacht.“ Kramaric sei ein Profi, den „jeder Fan in seiner Mannschaft haben will“.

Gegen die Gäste aus Gelsenkirchen könnte die Kramaric-Rückkehr umso wertvoller werden, weil das Duell zweier angriffslustiger Teams erwartet wird. „Ich erwarte ein offenes Spiel. Beide Mannschaften wollen nach vorne“, prophezeite Schreuder, der um den Einsatz von Florian Grillitsch (Innenbandzerrung) bangen muss.

An seine Stelle könnte Sebastian Rudy rücken, den Schreuder nach seinem DFB-Comeback ausdrücklich lobte: „Dass er eine Einladung für die Nationalmannschaft bekommen hat, sagt eigentlich alles. Er ist auch ein Typ auf dem Platz, der die Mannschaft führt.“ Rudy ist derzeit von den Königsblauen an die TSG ausgeliehen und hat bereits durchklingen lassen, dass er mit einem Karriereende in Hoffenheim liebäugelt. Fest von Hoffenheim nach Schalke gewechselt ist Mark Uth, der auch deshalb um die Stärken seines Ex-Clubs weiß. „Die TSG hat eine Mannschaft mit großer fußballerischer Qualität. Sie spielen recht risikoreich, aber fußballerisch dabei sehr gut nach vorn“, sagte Uth in einem Interview, das auf der Hoffenheimer Vereinshomepage veröffentlicht wurde. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.10.2019