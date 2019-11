Hoffenheim zu Bayern

dortmund.Schwere Lose für die TSG 1899 Hoffenheim und Eintracht Frankfurt und die Rückkehr von Friedhelm Funkel auf den Betzenberg – das hat die Auslosung des DFB-Pokalachtelfinals am Sonntagabend in der ARD-Sportschau ergeben. Die Hoffenheimer müssen in der Runde der letzten 16 Team am 4. oder 5. Februar zu Titelverteidiger FC Bayern reisen – die denkbar schwerste Aufgabe, auch wenn die TSG jüngst in der Liga mit 2:1 in München gewinnen konnte. Die Eintracht trifft auf RB Leipzig, den Finalisten der Vorsaison, mit Trainer Julian Nagelsmann. Drittligist 1. FC Kaiserslautern trifft auf Fortuna Düsseldorf mit Trainer Funkel, der zwischen 1980 und 1983 für den FCK kickte.

Die beiden anderen Fußballclubs aus Baden-Württemberg haben Auswärtsspiele. Der VfB Stuttgart muss zum Bundesligisten Bayer Leverkusen, der Karlsruher SC trifft auf den Regionalligisten 1. FC Saarbrücken. Das ergab die Auslosung am Donnerstag mit der deutschen Nationalspielerin Turid Knaak und Bundestorwarttrainer Andreas Köpke. Das Viertelfinale ist für den 3./4. März terminiert, das Finale findet am 23. Mai in Berlin statt.

„Wir hätten natürlich lieber zu Hause gespielt. Im Pokal wünscht man sich immer ein Heimspiel, um mit den Fans im Rücken antreten zu können. Bayer Leverkusen ist eine Topmannschaft in der Fußball-Bundesliga und damit eine sehr schwere Aufgabe“, sagte Stuttgarts Trainer Tim Walter. „Aber wir freuen uns dennoch auf das Spiel und werden alles versuchen, um erfolgreich zu sein.“ red

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.11.2019