Hoffenheimer Schaulaufen

Sinsheim.Von Jürgen Berger

Am Ende war es ein besseres Trainingsspiel. Die TSG Hoffenheim feierte am Donnerstagabend einen mühelosen 5:0 (2:0)-Heimsieg über eine überforderte B-Elf von Slovan Liberec. Durch den dritten Vorrunden-Erfolg in der Europa League untermauerte der Fußball-Bundesligist seine Ambitionen auf den Gruppensieg. Die Treffer für die Kraichgauer, die am Sonntag (15.30 Uhr) beim

...