Hofmann, der Silber-Held

Bei der Vorstellung der Athleten ging der nächste Orkan durch das Rund. Als die Kamera Hofmann einfing, zeigte der 26-Jährige auf den Deutschland-Schriftzug auf seinem Trikot und machte mit seinen Händen das Surfer-Zeichen „Hang Loose“ – da wollte einer seine ganze Lockerheit zur Schau tragen.

Nachdem Vetter seinen ersten missratenen Versuch ungültig gemacht hatte, lief Hofmann zu rockigen Klängen an und feuerte den Speer in den Berliner Himmel. Das MTG-Ass stellte ihn ein wenig zu steil an – 85,61 Meter. Doch Hofmann war zufrieden, sein Zeigefinger schnellte nach oben, er reihte sich hinter dem späteren Bronzemedaillengewinner Magnus Kirt (Estland/85,96 m) erst einmal auf dem zweiten Platz ein. Der „Lange“, wie er bei der MTG nur gerufen wird, wusste, dass er noch mehr im Arm hatte – das zeigte er. Hofmann steigerte sich auf 87,60 m, da Röhler mit 88,02 m konterte, blieb es zunächst beim Silberrang. Während der Olympiasieger sogar mit 89,47 m noch einmal nachlegte, ließ Hofmann drei ungültige Versuche folgen. Er zeigte Emotionen, vor dem letzten Durchgang fing er an zu hadern, ganz zufrieden war er mit sich und der Welt nicht.

Wenig später strahlte Hofmann wieder. Mit der Deutschland-Fahne bewaffnet machte er sich mit Röhler auf die Ehrenrunde. „Hammerfettbombenkrass“, jubelte er mit Worten, die zu einem seiner Markenzeichen geworden sind. „Es gab eine große Drucksituation, der ich standgehalten habe.“ Röhler sah das genauso: „Ich bin super-happy.“

