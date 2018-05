Hofmann glänzt – und hat noch viel vor

Anzeige

Rehlingen.Die 91-Meter-Marke ist für die deutschen Speerwerfer fast schon eine Standardweite. Beim Pfingstsportfest der Leichtathleten in Rehlingen hat nun Andreas Hofmann als dritter Werfer mit 91,44 Metern im Jahr der Heim-EM geglänzt. Der 26-jährige Mannheimer übertraf seine Bestleistung um 37 Zentimeter und verwies den Tschechen Jakub Vadlejch (88,76 Meter) am Sonntag auf Platz zwei. Weltmeister Johannes Vetter aus Offenburg kämpfte mit technischen Problemen und wurde mit 84,12 Metern Dritter.

„Wenn er den Wind bei gleicher Stärke nicht von vorne, sondern als Rückenwind gehabt hätte, wären es wahrscheinlich noch zwei Meter mehr gewesen“, meinte Bundestrainer Boris Obergföll zum Topwurf von Hofmann im ersten Versuch. Die bisherige Nummer drei im deutschen Speerwurf will aber bis zum EM-Titelkampf im August in Berlin mehr. „An den Zielen hat sich dadurch nichts geändert. Beim nächsten Mal will ich noch weiter und wieder Bestleistung werfen“, kündigte Hofmann an.

Beim Diamond-League-Auftakt in Doha/Katar gehörte er zum deutschen Trio, das mit Würfen über 90 Meter für ein Novum sorgte: Dort hatte Olympiasieger Thomas Röhler (Jena/91,78) vor Vetter (Offenburg/91,56) und Hofmann (90,08) gewonnen.