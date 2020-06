Holz: „Warten ist keine Strategie“

München.Nach wochenlanger Arbeit geht es am Samstag endlich los. Mit einem Quarantäne-Turnier setzen die Basketballer in München mit zehn Teams ohne Zuschauer ihre seit Mitte März unterbrochene Saison fort. Auf insgesamt 42 Seiten haben BBL-Geschäftsführer Stefan Holz und seine Mitstreiter ein von der Politik hochgelobtes Hygienekonzept erarbeitet, das die Wiederaufnahme des Spielbetriebes ermöglicht. Wenn am Samstag (16.30 Uhr/Magentasport) bei der Partie Göttingen gegen Crailsheim der erste Ball in die Luft fliegt, könnte sich Holz also entspannt zurücklehnen. Doch der BBL-Chef denkt längst schon an die Zeit nach dem dreiwöchigen Turnier im Audi Dome.

„Es muss das Ziel sein, möglichst bald, also mit Beginn der kommenden Saison, wieder mit Zuschauern oder zumindest eingeschränkter Zuschauerkapazität zu spielen“, sagte Holz. Schließlich haben die Ticket-Einnahmen anders als im Fußball für die Basketball-Clubs große Bedeutung. „Von den direkten Einnahmen über alle Clubs gerechnet macht das Ticketing rund 20 Prozent aus“, sagte Holz. „In Summe ist es aber deutlich mehr, weil Sponsorenpakete Tickets beinhalten, es VIP-Pakete gibt und die Reichweite in der Halle wichtig für lokale Sponsoren ist.“ Frankfurts Geschäftsführer Gunnar Wöbke macht die Dimension deutlich: „Wir finanzieren uns zu 98 Prozent aus Sponsoring und Tickets.“

Heißt: Sind auch in der neuen Spielzeit, die im Herbst beginnen soll, zunächst oder sogar für längere Zeit keine Zuschauer in den Hallen zugelassen, wird es für einige Vereine eng. „Die momentan 17 Clubs sind für diese Saison bis zum 30. Juni alle im sicheren Hafen“, sagte Holz. „Das Thema wird die kommende Saison.“

Weshalb sie in der BBL-Zentrale in Köln bereits dabei sind, die aktuellen Hygiene- und Sicherheitspläne zu überarbeiten. „Darauf zu warten, dass wir irgendwann wieder uneingeschränkt mit Zuschauern spielen, ist keine Strategie“, sagte Holz. „Der nächste Schritt wird sein – Stichpunkt Konzept 2.0 – unser Konzept weiterzudenken und zu fragen, unter welchen Bedingungen und mit welchen Maßnahmen es vertretbar sein kann, wieder vor einem Teil der Zuschauer zu spielen.“

Aber erst einmal geht es in München darum, einen sportlichen Meister der Saison 2019/20 zu küren. Zweifel am Wert des Titels hat Holz in keiner Weise. „Ich sehe im Ranking auf keinen Fall ein Sternchen, das die deutsche Meisterschaft 2020 relativiert“, sagte der BBL-Boss. „Es ist ein Turnier, bei einer Weltmeisterschaft fragt auch niemand, ob sie weniger Wert ist als eine Bundesligasaison, nur weil sie kürzer ist. Es hat einfach einen anderen Reiz“, sagte Holz. dpa

