Horngacher gilt als „sehr, sehr akribisch“

Planegg.Die Amtszeit von Langzeit-Trainer Werner Schuster war noch keine fünf Minuten vorbei, da erklärte Stefan Horngacher (Bild) schon das Ende seines Engagements in Polen. Der Flirt des Deutschen Skiverbandes (DSV) mit seinem hochgeschätzten ehemaligen Assistenztrainer aus Tirol läuft schon seit sieben Wochen. „Wir sind auf der Zielgeraden“, sagte der Sportliche Leiter Horst Hüttel. Horngacher ist bereit für die bisher wohl größte Aufgabe in seiner Trainerkarriere als Skisprung-Coach.

Nach fünf Wintern an Schusters Seite und drei höchst erfolgreichen Jahren mit Kamil Stoch und Co. in Polen will Horngacher Siege und Großereignis-Medaillen als Chef in Deutschland. „Es gibt Gespräche mit dem DSV, die dauern an. Die Chancen stehen sehr hoch“, sagte der 49-Jährige. Sowohl Horngacher („Es kann scheitern“) als auch Hüttel („Es gibt einen Plan B“) wollten letzte Zweifel noch nicht ausräumen. Die Unterzeichnung des bis 2022 gültigen Arbeitspapiers dürfte aber nur noch wenige Tage und ein paar Details entfernt sein.

Wie sehr Horngacher den Posten will, zeigt auch seine Strategie in Vertragsverhandlungen. In Polen hatte er immer nur von Jahr zu Jahr verlängert und das damit begründet, er sei „ein vorsichtiger Mensch“ und wolle sich „nicht ins gemachte Nest setzen“.

Nun soll er das deutsche Skisprung-Team um Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler und Olympiasieger Andreas Wellinger bis zu den Spielen 2022 in Peking zu weiteren Höchstleistungen auf den Schanzen dieser Welt treiben. Seine Aussage aus dem Dezember („Es ist ein anstrengender Job, der kostet viel Kraft, auch für die Familie. Ich will mich nicht zu lange binden“) dürfte dann nicht mehr gelten.

Mehr Druck als Schuster

Horngacher, der mit seiner Familie in Titisee-Neustadt im Schwarzwald lebt, hätte viel bessere Startvoraussetzungen als sein ehemaliger Chef – aber auch mehr Druck. Im Gegensatz zu Schuster übernimmt er die DSV-Adler in der Weltspitze. Bei den nächsten Großereignissen – WM 2021 in Oberstdorf und Olympia 2022 in Peking – haben Eisenbichler und Co. Titel und Medaillen zu verteidigen. Dass sie dann von Horngacher, den Wellinger als „sehr, sehr akribisch“ beschrieb, begleitet werden – daran besteht kaum ein Zweifel mehr. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019