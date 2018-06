HSV-Investor Kühne: «Werde den Verein nicht weiter fördern»

Anzeige

In der Vereinssatzung ist allerdings eine Sperrklausel (24,9 Prozent) verankert, die für weitere Investitionen hätte aufgehoben werden müssen. In diesem Zusammenhang kritisierte Kühne den HSV-Präsidenten und neuen Vorstandschef Bernd Hoffmann. «Wir waren nah dran an einer Lösung und hatten sogar schon Papiere entwickelt, doch dann hat er (Hoffmann) sich klar dagegen positioniert.» Kühne betonte: «Ich kann nicht immer nur Geld geben, ohne dass es eine Gegenleistung dafür gibt.»