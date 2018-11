Hüffenhardt führt die Liga an

Die 24 am badischen Luftgewehr-Ligaturnier beteiligten Vereinsmannschaften bestritten den dritten Wertungskampf. In der Landesliga Ost ist der KKS Hüffenhardt neuer Tabellenführer. Mit 0:5 Punkten unterlag in der Landesliga Ost der SSV Moosbrunn dem KKS Reihen. Der TSV Marbach besiegte den SV Eschelbach mit 3:2 Punkten. Der KKS Osterburken bezwang die zweite Mannschaft des SSV Spechbach mit gleichem Ergebnis von 3:2 Punkten. Und der KKS Hüffenhardt schlug den SV Binau mit 5:0 Punkten. Zum Einzelbestschützen dieser Region kürte sich Wolfgang Keil vom KKS Reihen mit 388 Ringen.

Landesliga Ost

Mannschaften: SSV Moosbrunn – KKS Reihen 0:5 Punkte; TSV Marbach – SV Eschelbach 3:2 Punkte; KKS Osterburken – SSV Spechbach II 3:2 Punkte; KKS Hüffenhardt – SV Binau 5:0 Punkte.

Einzel: 1. Wolfgang Keil, KKS Reihen (388 Ringe); 2. Emily Der und Sascha Grobwoj, beide KKS Osterburken (je 386 Ringe); 3. Kirsten Wegner, SSV Moosbrunn und Christian Geml, KKS Hüffenhardt (je 385 Ringe).

Tabelle: 1. KKS Hüffenhardt 12:03, 4:2; 2. SV Eschelbach 10:05, 4:2; 3. KKS Reihen 10:05, 4:2; 4. KKS Osterburken 07:08, 4:2; 5. TSV Marbach 07:08, 4:2; 6. SSV Spechbach II 06:09, 2:4, 7. SV Binau, 05:10, 2:4, 8. SSV Moosbrunn 03:12, 0:6.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018