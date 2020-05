Hütter mahnt Eintracht zur Ruhe

Frankfurt.Ist die Eintracht dem Abstiegskampf in der Bundesliga gewachsen? Noch haben die Frankfurter diesen Beweis nicht geliefert. Im nächsten Geisterspiel am Samstag beim VfL Wolfsburg ist das Team von Adi Hütter gefordert, den Abwärtstrend mit sechs Partien ohne Sieg zu stoppen. Nach dem 3:3 unter der Woche gegen den SC Freiburg kämpft der Club weiter mit der unerwarteten prekären Situation. „Angst habe ich jetzt nicht, aber Respekt vor der Situation schon. Sonst wäre man auch fehl am Platz. Wenn Sie mich fragen, ob ich das kenne, sage ich nein“, sagte Hütter der „Bild“.

„Ich möchte auch nicht der Trainer sein, der Abstiegskampf gut kennt. Feuerwehrmann möchte ich nie werden“, ergänzte der 50-Jährige vor dem Duell mit seinem österreichischen Kollegen Oliver Glasner. Dessen Team hatte zuletzt mit einem 4:1-Sieg in Leverkusen überrascht. „Viel Power, viel Punch“, so Hütter am Freitag, habe Wolfsburg da gezeigt. Für sein Team forderte er: „Wir müssen trotz allem weiter ruhig bleiben, Souveränität ausstrahlen und an uns glauben.“

21 Gegentore in sechs Spielen

Noch vor zwei Wochen war Sportdirektor Bruno Hübner davon überzeugt, „dass wir mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben werden“. Mittlerweile steht die Eintracht aber nur noch einen Punkt Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz. Immerhin sechs Zähler sind es zum Vorletzten Bremen, wo die Hessen am Mittwoch zum Nachholspiel antreten. Seit dem 5:0 gegen den FC Augsburg am 7. Februar haben die Hessen nicht mehr gewonnen.

„Jetzt ist es wichtig, dass wir mal wieder zu Null spielen und drei Punkte mitnehmen“, forderte Mittelfeldspieler Timothy Chandler nach dem Remis gegen Freiburg. 21 Gegentore kassierte die Eintracht in den vergangenen sechs Spielen.

„Meine Ansprüche sind immer, sich nach oben zu orientieren. Trotz allem gibt es noch immer die Chance, uns aus dieser Tabellenregion zu entfernen. Nun ist es wichtig, dass wir überzeugt sind, es zu schaffen und keine Angst zu bekommen“, sagte Hütter. dpa

