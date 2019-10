Hunt und Pipiras überragen alles

TSV Oberhaching Tropics – TG s.Oliver Würzburg 87:101 (26:23, 13:22, 22:29, 25:27)

Würzburg: Hunt (37 Punkte/davon 3 Dreier), Pipiras (28/5), Hadenfeldt (10/2), Eisenberger (7/1), Weitzel (6), Albus (6/2), Stechmann (3/1), Leonhardt (2), Jaschewski (2).

Zuschauer: 100.

Die TG s.Oliver Würzburg ist nach der Heimniederlage gegen Frankfurt in die Erfolgsspur zurückgekehrt und bleibt in der 2. Basketball-Liga (ProB) auswärts weiter ungeschlagen: Beim Aufsteiger TSV Oberhaching Tropics setzten sich die Unterfranken unter anderem dank einer bärenstarken Vorstellung von Cameron Hunt und Rytis Pipiras mit 101:87 (45:39) durch. Der US-Amerikaner und der Litauer erzielten zusammen 65 Punkte und waren in der Schlussphase einer spannenden Partie auch von der knüppelharten Verteidigung der Gastgeber nicht zu stoppen.

Trotz der Galavorstellung der beiden Import-Spieler „ist das ProB-Team weiterhin die Mannschaft, mit der wir unsere jungen deutschen Spieler entwickeln werden“, betonte Eric Detlev, ProB-Headcoach und Leiter Talententwicklung der s.Oliver Würzburg Akademie, nach dem dritten Sieg in der vierten Saisonbegegnung. pw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.10.2019