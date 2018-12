Hymnen nach Ribérys Gala

Frankfurt/München.An einem Kommentar zur Leistung von Franck Ribéry kam nach dem 3:0-Sieg des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt kein Verantwortlicher des deutschen Serienmeisters vorbei – natürlich nicht. Die Gala-Vorstellung des 35 Jahre alten Franzosen, der im Top-Spiel am Samstagabend mit einem Doppelpack (35./79. Minute) fast im Alleingang für die Vorentscheidung sorgte, war das Thema schlechthin bei den Münchnern, die mit dem fünften Liga-Erfolg in Folge am bislang punktgleichen Zweiten Gladbach (1:2 in Dortmund) vorbeizogen und sich mit einem Sechs-Punkte-Rückstand auf den BVB selbstbewusst in die Winterpause verabschiedeten.

„Franck war der beste Mann auf dem Platz – nicht nur wegen seiner Tore. Alle gefährlichen Situationen sind über ihn gelaufen“, attestierte Bayerns Sportdirektor Hasan „Brazzo“ Salihamidzic dem Mann mit der Nummer sieben ein „Riesenspiel“. Auch FCB-Trainer Niko Kovac geizte nicht mit Lob: „Kompliment an die Jungs und ein ganz, ganz, ganz großes Kompliment an Franck. Was er auf und neben dem Platz leistet für den Verein, ist immens. Das ist ein Weltklassespieler, der sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruht, sondern immer wieder Vollgas gibt und sich selbst belohnt. Es ist schön, dass wir ihn haben.“ Wie lange Ribéry, der seit 2007 bei den Bayern unter Vertrag steht, dem Rekordmeister noch weiterhelfen wird? Das bleibt auch nach seiner Energieleistung in der Neuauflage des DFB-Pokalfinals offen. Nachdem der FC Bayern unlängst verkündet hatte, dass der zum Saisonende auslaufende Vertrag von Arjen Robben nicht verlängert würde, schien es so, als würde das Ende der legendären „Robbéry“-Flügelzange auch den Franzosen treffen. Dessen Arbeitspapier endet ebenfalls im Sommer.

Zuletzt drehte der Vize-Weltmeister von 2006 jedoch mächtig auf. Nach einem Tor beim 3:0 gegen Nürnberg hatte Ribéry beim 1:0 gegen Leipzig am Mittwoch als Joker gestochen. Nun kam noch ein Doppelpack in Frankfurt drauf. „Ich finde es gut, dass er sich in einer großartigen Form präsentiert“, erklärte Salihamidzic nur. Kovac winkte umgehend ab: „Ich werde immer missinterpretiert, deswegen werde ich zu Namen und Transfers nicht mehr sagen – das macht in Zukunft der ’Brazzo’.“ Vereinsboss Karl-Heinz Rummenigge übte sich derweil als Wortjongleur: „Es gibt keine alten Spieler, es gibt nur gute und weniger gute Spieler. Franck ist ein sehr guter Spieler.“ Ribéry selbst gab sich bei „Sky“ zurückhaltend: „Ich liebe Bayern, die Bayern lieben mich. Man weiß nie, was im Leben passiert.“

Den Sechs-Punkte-Rückstand auf Herbstmeister Dortmund wollen die Bayern in der Rückrunde zunichtemachen und die 29. Meisterschaft – es wäre die siebte in Folge – an die Isar holen. „Der Fußball, den wir spielen, ist wieder FC Bayern-like“, sieht Rummenigge die Voraussetzungen für eine Aufholjagd als gegeben an. „Wir sind sehr gut gestartet, hatten dann eine kleine Talsohle – die ist jetzt aber abgehakt. Wir sind wieder da“, will Kovac „natürlich attackieren“. cpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018