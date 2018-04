Ibrahimovic nach Traumdebüt: «Ich bin noch immer hungrig»

Anzeige

Los Angeles (dpa) - Selbst Hollywood hätte das Debüt von Zlatan Ibrahimovic nicht besser inszenieren können. Der schwedische Superstar führte Los Angeles Galaxy mit zwei Treffern innerhalb der letzten 20 Minuten zum Comeback-Sieg gegen den Lokalrivalen Los Angeles FC.

Nicht ganz so erfolgreich, aber immerhin mit dem ersten Punkt, endete der MLS-Spieltag für Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger. Im Fokus der Major League Soccer stand am Wochenende jedoch Ibrahimovic. «Die Fans verlangten etwas, und ich gab ihnen Zlatan», sagte der 36-Jährige nach dem 4:3 (0:2)-Derbysieg mit Galaxy am Samstag (Ortszeit). Die mehr als 27 000 Zuschauer im ausverkauften StubHub Center mussten sich jedoch 71 Minuten lang gedulden, bevor der LA-Neuzugang beim Spielstand von 1:3 den Rasen betrat.

Nur sechs Minuten später zeigte der ehemalige Spieler von Manchester United sein Können. Mit einem fulminanten Schuss aus gut 35 Metern sorgte er für den 3:3-Ausgleich. Damit jedoch nicht genug: In der Nachspielzeit vollendete er die filmreife Aufholjagd seines Teams und erzielte per Kopf den Siegtreffer zum 4:3-Endstand. Die Bilanz des Stürmers bei seinem ersten Auftritt in der nordamerikanischen Profi-Liga: zwei Schüsse, zwei Tore.