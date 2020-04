„Ich habe auch sehr viel Glück gehabt“

Die Saison in der deutschen Basketball-Bundesliga (BBL) ist bekanntlich unterbrochen, wie in allen anderen Sportarten auch. Ob sie mit Geisterspielen noch fortgesetzt wird oder ob doch der Komplett-Abbruch erklärt werden muss, wird vermutlich am heutigen Montag entschieden.

Mit Heimrecht in die Playoffs?

Besonders bitter ist die aktuelle Situation natürlich für das absolute

...