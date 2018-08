„Ich wünsche mir jemand, der Mut hat“

BERLIN.Er ist einer der besten seines Faches, doch die größten Bühnen darf er nicht betreten. Markus Rehm ist der erste paralympische Weitspringer, der bei Olympia eine Medaillenchance hätte. Seit sechs Jahren diskutieren Trainer, Funktionäre und Wissenschaftler, ob er mit seiner Unterschenkelprothese einen Vorteil oder einen Nachteil hat. Eine alle zufriedenstellende Antwort gibt es nicht: Rehm kann mit der Prothese langsamer anlaufen, aber schwungvoller abspringen.

Rehm ist gerade 30 geworden, er hat nicht mehr allzu viel Zeit. Seine Bestleistung liegt bei 8,47 Metern. Damit gewinnt er paralympische Wettbewerbe nach Belieben, manchmal mit zwei Metern Vorsprung. So könnte es auch an diesem Samstag bei den Para-Europameisterschaften in Berlin sein. Er aber wünscht sich einen spannenden, motivierenden Wettkampf. Bei Welt- und Europameisterschaften der Nichtbehinderten durfte er bislang nicht starten. Ebenso wenig bei Olympia – Tokio 2020 ist seine wohl letzte Chance.

„Es sieht so aus, als will man mich aussitzen“, sagt Rehm. „Alle schieben das Thema weiter. Ich wünsche mir jemand, der etwas Mut hat.“ Er meint damit den Deutschen Leichtathletik-Verband DLV und den Weltverband IAAF. „Wir brauchen klare Regeln.“

Oft das Zugpferd bei Meetings

Was die breite Öffentlichkeit zwischen den Großevents nicht mitbekommt: Markus Rehm bestreitet im Jahr zwischen zehn und 15 Wettkämpfen. Bei kommerziellen Meetings springt er in der offiziellen Wertung der Nichtbehinderten mit, denn fast immer ist er der Werbeträger. Bei regionalen und deutschen Meisterschaften tritt er ebenfalls gegen olympische Kollegen an, wird allerdings gesondert gewertet. Meist hat er die beste Weite, aber eine Medaille erhält er trotzdem nicht. Noch gibt es Streitpunkte: Um die Größen des Starterfeldes oder um Prämien. „Ich möchte niemandem etwas wegnehmen“, sagt Rehm.

Er wirkt gelassen. „Ich höre mir alle Argumente an, aber viele Leute trauen sich nicht, mir ihre Meinung ins Gesicht zu sagen.“ Früher wurde er gefeiert für seinen Mut. Spätestens seit seinem einzigen offiziellen Deutschen Meistertitel bei den Nichtbehinderten 2014 wurde er auch kritisiert. Von olympischen Athleten, die nicht gegen einen Paralympier verlieren wollen. Und von Paralympiern, die Rehm als abtrünnig betrachten.

Er selbst würde sich diesen Druck in der Öffentlichkeit nicht anmerken lassen. Doch er möchte gegen die Allerbesten antreten, und längst gibt er sich mit einer getrennten Wertung zufrieden. „Jeder möchte etwas Großes erreichen und Grenzen ausloten. Ich auch.“ Er möchte sich nicht dafür entschuldigen müssen, an die Spitze zu wollen.

Vor ihm brachte der südafrikanische Prothesenläufer Oscar Pistorius das Thema auf, und nach ihm werden weitere folgen. „Ich möchte zeigen, was Menschen mit einem Handicap leisten können“, sagt Rehm. Immer wieder wird er für Vorträge angefragt, auch vor Führungskräften in Unternehmen. Dann spricht er über Motivation und auch gegen Widerstände aus den eigenen Reihen. Bislang sind nur drei Deutsche auch ohne Prothese weiter gesprungen als Rehm. Er wünscht sich, dass man diese Unterscheidung irgendwann nicht mehr erwähnen muss.

