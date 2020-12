Iisalo lobt den talentierten Kader des Gegners

Das eigentlich für 7. November angesetzte Spiel der Merlins Crailsheim gegen die Niners Chemnitz findet nun am Mittwoch, 9. Dezember, statt. Beide Teams haben seit dem Saisonstart schon vier Spiele absolviert. Während die Crailsheimer ihre ersten drei Partien überzeugend gewinnen konnten und am vergangenen Sonntag die erste Niederlage in Ludwigsburg einstecken mussten, konnte der BBL-Aufsteiger bisher noch keine Punkte sammeln. Am Mittwoch (20.30 Uhr) kommt es dann zum ersten Bundesliga-Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. MagentaSport überträgt wie gewohnt live aus der Arena Hohenlohe.

Nach dem lupenreinen Saisonstart der „Zauberer“, mit Siegen über Weißenfels, Bamberg und Göttingen, musste das Team am Sonntagnachmittag in der MHPArena die erste Niederlage hinnehmen. 97:88 hieß es am Ende für den Vizemeister aus Ludwigsburg. Ein früher zweistelliger Rückstand und die Rebound-Überlegenheit der Riesen verwehrten den Zauberern letztendlich den fünften Pflichtspielsieg in Folge. „Wir wurden von den Ludwigsburgern herumgeschubst. Wir nehmen diese Lektion an und wollen daraus lernen“, erklärt Chefcoach Tuomas Iisalo.

Schlechter Saisonabschluss

Die Chemnitzer erwischten dagegen einen Saisonstart zum Vergessen. Nach zwei sehr engen und unglücklichen Niederlagen gegen Bamberg und Göttingen (Overtime) musste sich das Team von Rodrigo Pastore Oldenburg (73:119) und Frankfurt (70:83) deutlich geschlagen geben. Nun wollen die Sachsen ihre ersten Punkte in der Arena Hohenlohe sammeln. Mitte September standen sich die beiden Teams im Vorbereitungsspiel für die BBL-Saison gegenüber. Damals schlugen die Hohenloher den Aufsteiger klar mit 107:81. Auch die Pflichtspiel-Statistik spricht für einen erneuten Heimsieg der Crailsheimer. Die letzten sieben Partien konnten die Merlins für sich entscheiden. Die letzte Niederlage fand vor fast genau acht Jahren in der ProA statt (71:80). „Wir hatten über die Jahre einige tolle Aufeinandertreffen gegen Chemnitz. Es ist schön, diese nun auf BBL-Niveau zu haben“, so Iisalo.

Leicht wird die Aufgabe für die Hausherren allerdings keinesfalls. Die Niners werden hochmotiviert nach Ilshofen kommen, um endlich ihren ersten Sieg in Deutschlands höchster Spielklasse einzutüten. Dass man die Chemnitzer keinesfalls unterschätzen sollte, zeigten bereits die Spiele gegen Bamberg und Göttingen. Auch Tuomas Iisalo weiß um die Gefährlichkeit der Sachsen: „Sie haben einen talentierten Kader und einen modernen Spielstil. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie auf Touren laufen.“

Mit von der Partie wird auch Ex-Zauberer Joe Lawson sein. Der bullige Power Forward wechselte nach einer Spielzeit in Crailsheim zu den Basketball Löwen Braunschweig. Auf Crailsheimer Seite lässt sich mit drei Siegen und einer Niederlage bereits auf einen erfolgreichen Start in die neue Spielzeit zurückblicken. Aus einem starken Teamverbund ragte bislang der kanadische Spielmacher Trae Bell-Haynes heraus. Mit durchschnittlich 26,5 Punkten und 8,8 Assists belegt der 25-Jährige aktuell in beiden Kategorien ligaweit den ersten Platz. Auffällig ist sein Zug zum Korb, wobei er oftmals nur durch ein Foul zu stoppen ist.

