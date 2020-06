Iisalo senkt Erwartungen

Die Hakro Merlins Crailsheim starten am Samstag in das Final-Turnier der Basketball-Bundesliga in München (allgemeiner Vorbericht zum Turnier auf Seite 20 dieser Ausgabe). Personell hat sich seit Ende der Hauptrunde sowohl bei den Crailsheimern als auch bei den Gruppen-Gegnern einiges getan.

Die Merlins gehen in München mit verändertem Kader an den Start. Aaron Jones, Jan Span und Quincy Ford haben „die Zauberer“ während der Corona-Krise verlassen. Verstärkt hat man sich im Gegenzug mit David Brembly und Marvin Ogunsipe, die jeweils einen deutschen Pass besitzen (wir berichteten). Beide Akteure passen mit ihren Fähigkeiten ideal zum Crailsheimer Spielstil und haben sich schnell integriert.

Für Merlins-Trainer Tuomas Iisalo ist die eigene Zielsetzung eindeutig: „Für uns ist das wichtigste in diesem Turnier, dass wir mit unserer Identität spielen: Alles geben und Team-Basketball spielen. Das wird sich nicht ändern. Leider können wir keine ähnlichen Ergebnisse wie in der regulären Saison erwarten. Wir haben eine neue Mannschaft und einige unserer Schlüsselspieler werden nicht am Turnier teilnehmen.“

Zunächst gegen Göttingen

Zum Turnier-Auftakt treffen die Hohenloher am Samstag auf die BG Göttingen (16.30 Uhr, live bei „MagentaSport“ oder beim Public Viewing in Crailsheim und Schwäbisch Hall). Nach durchwachsenem Start in die Hauptrunde kam die BG im Laufe der Saison immer besser in Schwung und gewann neun der letzten elf Spiele vor der Corona-Unterbrechung. Eine stärkere Formkurve zeigten lediglich die Merlins, die neun der letzten zehn Spiele für sich entschieden und zudem das direkte Duell in der Hauptrunde gewannen.

Auch in Göttingen wirbelte die Corona-Pandemie einiges durcheinander: Mit Kyan Anderson, Dylan Osetkowski und Adam Waleskowski muss der BC auf drei Leistungsträger der Hauptrunde verzichten, verpflichteten aber die beiden Niederländer Leon Williams und Jito Kok sowie Erol Ersek vom FC Bayern. flk

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.06.2020