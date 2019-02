Im Fight um gute Plätze

In zwei Vorkämpfen sowie dem zentral auszutragenden Endkampf geht es den badischen Pistolenschützen um Bestplatzierungen und Wettkampftrophäen. Das Kreismannschaftsturnier 2019 des Badischen Sportschützenverbandes sieht dabei folgende Wettkampfgruppen vor:

Sportschützenkreise Buchen-Main-Tauber und Mosbach; Sportschützenkreise Heidelberg, Neckartal und Wiesloch; Sportschützenkreise Mannheim, Schwetzingen und Weinheim; Sportschützenkreise Bruchsal und Sinsheim sowie

die Sportschützenkreise Karlsruhe und Pforzheim. Ergebnisvorlage an den Landesverband: erster Vorkampf bis Mittwoch, 5. Juni, und zweiter Vorkampf bis Mittwoch, 7. August. Der zentrale Endkampf mit Siegerehrung findet am Sonntag, 22. September, in der Schießsportanlage des SSV Sandhausen seine Austragung. gm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.02.2019