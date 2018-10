Im Höhenrausch

Geschichte und Geschichten – auch das prägt die Tour de France seit mittlerweile 106 Jahren. Nicht zuletzt deshalb wird im Sommer 2019 genug Gelegenheit sein, um mit dem Start in Brüssel Tour-Legende Edddy Merckx zu feiern, und das Gelbe Trikot wird an seinem 100. Geburtstag ebenfalls gebührend zu Ehren kommen. Doch für diese netten Randaspekte aus der Vergangenheit werden die Radsport-Profis der Gegenwart angesichts der sich abzeichnenden Strapazen kaum ein Auge haben, da sich die Veranstalter der „Großen Schleife“ mittlerweile in einem gefährlichen Höhenrausch zu befinden.

Drei Bergankünfte auf über 2000 Meter – das gab es tatsächlich noch nie. Ob Tour-Direktor Christian Prudhomme und seine Streckenplaner damit auf dem richtigen Weg sind, darf bezweifelt werden. Für Spektakel ist damit zwar sicherlich gesorgt und auch der nur 117 Kilometer lange Bergsprint auf den markanten Tourmalet dürfte seinen Reiz haben. Aber die Tour wird mit einer Ausweitung der Kletterpartien nicht unbedingt spannender. So haben schließlich schon vorangegangene Ausgaben gezeigt, dass sich die großen Favoriten angesichts immer neuer Anstiege lange Zeit nur in Schach halten und die entscheidenden Attacken erst auf den letzten Etappen lancieren.

Auch die überschaubare Anzahl von Zeitfahr-Abschnitten – die Profis müssen sich ohne Teamunterstützung nur 27 Kilometer lang dem Kampf gegen die Uhr stellen – bevorzugt eindeutig die Spezialisten für das Hochgebirge. Dass der kompletteste Fahrer Tour-Sieger wird, ist offenbar schon lange nicht mehr der Anspruch der Tour-Macher, die auf dem besten Weg sind, aus der Frankreich-Rundfahrt eine Bergfahr-WM zu machen.

