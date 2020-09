Anett Pötzsch trainiert heute in Mannheim den Nachwuchs. © dpa

Mannheim/Chemnitz.Sie ist die erste deutsche Eiskunstlauf-Olympiasiegerin. 1980 ist Anett Pötzsch gerade einmal 19 Jahre alt, als sie Gold in Lake Placid gewinnt. Im selben Jahr wird sie auch zum zweiten Mal Weltmeisterin und holt bei den Europameisterschaften zum vierten Mal den Titel. Doch auf dem Höhepunkt ihrer jungen Sportkarriere gibt sie völlig überraschend ihren Rücktritt bekannt. „Im Nachhinein betrachtet, war es blöd. Aber ich war noch sehr jung“, sagt Pötzsch, die am Donnerstag ihren 60. Geburtstag feiert.

Zu dem Karriereende hatten mehrere Umstände geführt. „Ich hatte tatsächlich Knieprobleme, schon länger. Sogar eine OP stand im Raum, zu der es aber zum Glück nicht kommen musste“, sagt die im damaligen Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) geborene Pötzsch, die heute am Bundesstützpunkt in Mannheim als Nachwuchs- und Techniktrainerin arbeitet. Doch das allein war nicht ausschlaggebend. Auch nicht, dass Katarina Witt in die Trainingsgruppe kam.

Eislaufen bleibt Leidenschaft

„Ich hatte alles geschafft. War acht Jahre in der Nationalmannschaft. Ich fühlte mich verschlissen“, erinnert sich Pötzsch. Hinzu sei der viele Schulausfall gekommen. Bis zum Abschluss der 10. Klasse brauchte sie drei Jahre länger. Zudem beendeten im selben Jahr viele ihrer Kolleginnen ihre Laufbahn. Auch ihre langjährige Konkurrentin Linda Fratianne aus den USA, die sie mit ihrem Olympia-Gold in Lake Placid düpierte.

Nach ihrem Rücktritt machte sich Pötzsch Gedanken: „Wie geht’s beruflich weiter?“ Erfahrungen abseits des Eislaufens hatte sie nicht. Zunächst habe sie versucht, sich vom Sport ganz zu verabschieden, obwohl sie das Eislaufen bis heute liebt: „Es ist meine Leidenschaft.“

Klare Zukunftspläne hatte sie nicht. So absolvierte sie trotzdem das Diplom-Sportlehrer-Studium an der DHfK Leipzig, arbeitete anschließend dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin. „Aber das war nicht meins.“

Nach der politischen Wende versuchte Pötzsch den Absprung vom Sport, schulte um und arbeitete bis 1996 in einer Bank. Ein wenig blieb sie der Eiskunstlauf-Szene aber immer erhalten, war als Kampfrichterin tätig. „Mich hat es immer zum Eis gezogen.“ So nutzte sie die Chance, in einer Show mitzulaufen. Der „Fünf-Minuten-Auftritt“ 1998 im Film „Carmen“ mit Katarina Witt kostete Pötzsch allerdings ihr Amt beim Weltverband. „Ich wurde als Profi eingestuft.“

Die ersten Schritte auf dem Eis machte Anett Pötzsch als Fünfjährige. Mit 13 kam sie in die Trainingsgruppe von Jutta Müller. „Wir wussten, sie bringt die Sportler bis an die Spitze. Mit ihr geht der Weg bis ganz nach oben.“

Heute kümmert sich Pötzsch in Mannheim um die Talente. Als Trainerin hat die Mutter von zwei Kindern einen großen Traum: einen ihrer Athleten zu Olympia führen. So wie sie vor etwas mehr als 40 Jahren auf dem Gipfel ihrer kurzen Karriere. dpa

