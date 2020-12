Im Namen des Vaters

Mannheim.Die Haare lang, den linken Oberarm auf der Innenseite tätowiert. Auf den ersten Blick hat Lukas Nilsson etwas von einem Rockstar, vielleicht aber auch von einem waschechten Wikinger. Er wirkt ein bisschen wild, ein wenig barbarisch. Wozu zweifelsohne auch noch sein Bart beiträgt. Doch wie meistens im Leben empfiehlt es sich ebenso bei ihm, genauer hinzuschauen und nicht nur auf Äußerlichkeiten zu schauen. Der schwedische Rückraumspieler der Rhein-Neckar Löwen ist 24 Jahre alt, verheiratet und hat ein Kind. Das klingt jetzt nicht nach Rockstar, sondern eher nach Familienmensch. Der er dann auch ist. Und der er schon immer war. Denn nicht umsonst lautete der Schriftzug seines ersten Tattoos: „My family is my inspiration.“

Beim Handball-Bundesligisten trägt der Rechtshänder das Trikot mit der Nummer 65 auf dem Rücken. Wie zuvor schon beim THW Kiel. Die Wahl ist kein Zufall, sondern ein kleines Dankeschön. Gerichtet an seinen Vater Micke, der 1965 geboren wurde. „Mein Papa ist mein Held“, sagt Nilsson: „Er war immer für mich da, hat alles für mich gemacht und würde auch weiterhin alles für mich tun.“ Kurzum: Da hat einer nicht vergessen, wo er herkommt – und wer ihn in jungen Jahren immer wieder zur Trainingshalle brachte.

Verzicht auf WM in Ägypten

Einen ganzen Tag könne er über seine Familie sprechen, sagt Nilsson, der auch wegen der Corona-Pandemie auf die WM in Ägypten verzichtet und der gebürtig aus Ystad kommt. Die Deutschen kennen den 19 000-Einwohner-Ort im Süden Schwedens vor allem wegen Kommissar Kurt Wallander, der Romanfigur von Henning Mankell, die in dem kleinen Küstenstädtchen auf Verbrecherjagd geht.

Als er selbst noch in Ystad wohnte, ging Nilsson häufig in Wallanders Lieblingscafé („Fridolfs Konditori“) frühstücken. Es war ganz um die Ecke – und häufig traf er viele Deutsche dort, die sich auf Wallanders Spuren begaben. Die Schweden kennen Ystad aber vor allem als Handball-Hochburg. Und Wallander? „Das ist eher ein deutsches Thema“, sagt Nilsson, der zu Kieler Zeiten häufig auf Heimatbesuch weilte. Seit dem Umzug in den Südwesten Deutschlands ist das nun ein wenig schwieriger geworden. „Ein paar schwedische Spezialitäten vermisse ich schon“, sagt der 24-Jährige. Andererseits: Mittlerweile spielen neben ihm noch fünf weitere Landsleute bei den Löwen. Da könnte sich ja schon bald ein schwedisches Feinkostrestaurant in der Region lohnen, oder? „Gute Idee“, sagt der Neu-Löwe und lacht: „Vielleicht wäre das was für meine Frau.“ Im Sommer haben die Nilssons ihr neues Zuhause bezogen. Für sie begann in der Kurpfalz der nächste Lebensabschnitt, nachdem die anfangs steile Karriere des Rückraummannes zuletzt dann doch ein wenig stockte. Mit 17 spielte der wurfgewaltige Rechtshänder erstmals in der ersten schwedischen Liga, als 19-Jähriger wurde er Torschützenkönig, wenig später folgte das erste Länderspiel. 2016 ging Nilsson zum THW, der als Nonplusultra in der Handball-Welt gilt und noch dazu in Schweden einen ganz besonderen Stellenwert genießt.

Seine Tore müssen Sonntag her

Legenden wie Stefan Lövgren, Staffan Olsson und Kim Andersson prägten diesen Club, bei dem Nilsson einen guten Start hinlegte, dann aber nicht mehr wie erhofft zum Zug kam. Und da traf es sich gut, dass die Löwen im Juli noch Verstärkung für den Rückraum benötigten. Kurzum: Der 24-Jährige und die Badener haben sich gesucht und gefunden. Ob daraus eine Erfolgsgeschichte wird, ist allerdings noch offen.

Die bisherigen Eindrücke sind aber zumindest verheißungsvoll, wobei es keine neue Erkenntnis ist, dass Nilsson das beherrscht, was ihm gerade gelingt: Tore aus der Distanz. Der Schwede überlegt nicht viel, sondern macht. Und zwar das Richtige. Wenn man so will, knackt der geniale Spielmacher Andy Schmid die Verteidigungssysteme der Gegner mit Feingefühl, er entschlüsselt ganz einfach den Abwehr-Code. Bei Nilsson geht es eher gewaltsam zu – und man muss sagen: Kommt der Rechtshänder ungehindert zum Wurf, könnten die Torhüter auch gleich als Zeichen der Aufgabe ein Handtuch werfen. Insbesondere in den anstehenden Topspielen gegen die SG Flensburg-Handeitt am Sonntag (13.30 Uhr) und am 23. Dezember beim THW Kiel wird diese Qualität gefragt sein.

Keine Frage: Der Neuzugang kann den Unterschied ausmachen. So wie einst Kim Ekdahl du Rietz, der ebenfalls Schwede ist und vor einigen Jahren auch mit langen Haaren für die Löwen durch die Lüfte flog. Die Parallelen sind unübersehbar. Doch Nilsson will davon nicht wissen: „Kim hatte eine überragende Zeit und ein unglaubliches Niveau bei den Löwen. Hoffentlich erreiche ich das auch. Aber ich kann mich unmöglich jetzt mit ihm vergleichen.“

Kurzum: Die Position, die Nationalität und die Haarpracht erinnern an Ekdahl du Rietz – aber dass Äußerlichkeiten in der Regel wenig aussagen, beweist nicht zuletzt Nilsson selbst.

