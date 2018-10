Immer für Überraschung gut

Johanna Schumann von der Judoabteilung des TSV Tauberbischofsheim ist mit ihren 34 Jahren immer noch gut für eine Überraschung. Denn beim letzten Bundesranglistenturnier des Deutschen Judo-Bundes für D/C-Kaderathleten in Speyer holte sie die entscheidenden Punkte, um sich direkt zu den Deutschen Judo-Einzelmeisterschaften der Frauen zu qualifizieren.

Beim letzten DJB-Bundesranglistenturnier in Speyer ging es für die D/C-Kaderathleten nochmals um wichtige Punkte für die Qualifikation zu den Deutschen Einzelmeisterschaften der Aktiven. Vier Wochen nach dem abschließenden Bundesligakampf für die Mannschaft des Budo-Club Karlsruhe und den damit verbundenen Aufstieg in die 1. Bundesliga, ging die bislang erfolgreichste Dan-Trägerin der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim wiederum auf die Matte. In einem hochklassigen Feld ließ die TSVlerin in den ersten Vorrundenkämpfen erkennen, dass sie den Schwung aus der Bundesliga mitgebracht hatte. Erst beim Einzug ins Halbfinale durchkreuzte die DJB-Ranglistenerste Nicole Bauer vom Judoverband Hamburg das Weiterkommen bis ins Finale. Im darauf folgenden Kampf um den Einzug ins kleine Finale, also um die Bronzemedaille, gewann die TSV-Athletin gegen Anne Föllner aus Württemberg mit einer Wurftechnik. Damit hatte sie genügend Punkte auf dem Konto stehen und somit auch die direkte Qualifikation geschafft. Danach war die Spannung weg, und als es um den dritten Platz ging, verlor sie ihren zweiten Kampf an diesem Tag. Durch dieses großartige Ergebnis, als DJB-Ranglistenfünfte, kann Johanna Schumann die schwere Qualifikationsrunde über die Baden-Württembergische und Deutsche Pokalmeisterschaft umgehen. Die Deutschen Einzelmeisterschaften der Frauen finden im Januar 2019 in Stuttgart statt. jotef

