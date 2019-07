Immer höher, schneller, weiter

Mannheim.Es liegt in der Natur des Menschen, dass er immer nach Höherem strebt und seine eigenen Grenzen zu überwinden sucht. Der Vergleich mit den Konkurrenten stachelt dazu an, ganz besonders natürlich im Sport und in der Leichtathletik. Geradezu exemplarisch ist dabei die Königsdisziplin geeignet, der 100-Meter-Sprint. Dieser Lauf ist der Höhepunkt jeder Leichtathletik-Weltmeisterschaft oder -Europameisterschaft und natürlich der Olympischen Spiele – und das Streben des Menschen nach Höherem wird in der Entwicklung des 100-Meter-Weltrekords bei den Männern wohl am plakativsten sichtbar.

Mit allen technischen Mitteln, allen Trainingsmöglichkeiten und physikalischen Erkenntnissen wird an der Verbesserung des Rekords gearbeitet, seit der im Jahre 1912 in Stockholm das erste Mal handgestoppt wurde. Der US-Amerikaner Donald Lippincott lief am 6. Juli 1912 starke 10,6 Sekunden und gab damit gewissermaßen den Startschuss für den „Wettlauf zum Mond“ in der Leichtathletik. Was in den 60er Jahren der Wettstreit zwischen der Sowjetunion und den USA um die Vorherrschaft im Weltall und auf dem Mond war, ist in der Leichtathletik der Kampf um den Weltrekord geworden. Der Rekordhalter ist der Star der Szene, ihm ist die volle Aufmerksamkeit gewiss. Seit 2009 besitzt der inzwischen zurückgetretene Usain Bolt den Spitzenwert; fabelhafte 9,58 Sekunden lief der Jamaikaner 2009 in Berlin – das ist bis heute unerreicht.

Seit den 10,6 Sekunden von Stockholm entwickelten sich die Zeiten geradezu explosionsartig, fast jedes Jahr kam eine neue Bestzeit hinzu. Auch die Region erlebte zahlreiche Topzeiten: So etwa am 1. Juli 1928, als der Deutsche Ernst Geerling in Frankenthal 10,4 Sekunden lief.

Oder am 30. Juni 1929 in Mannheim, als Eugen Eldracher für handgestoppte 10,4 Sekunden gefeiert wurde. Erich Borchmeyer trat in Frankfurt mit 10,3 Sekunden in Erscheinung – später wurden die Bestzeiten meist in den Metropolen bei großen Wettbewerben gelaufen.

Gibt es eine Zeitbarriere?

Wie schnell kann ein Mensch überhaupt die 100 Meter laufen? Der australische Physiologe und Trainer Jeremy Richmond meint die Antwort zu kennen – 9,27 Sekunden. In einer Studie hat er menschliche Reaktionszeiten und bereits bestehende Untersuchungen zusammengefasst, und stellt die These auf, dass an dieser Zeitbarriere die Entwicklung des Weltrekords enden wird. „Nur wenn Wissenschaftler oder Trainer eine Methode entwickeln, um die Zeit der Muskelkontraktionen noch weiter zu verringern, lässt sich vielleicht eine noch bessere Zeit erzielen“, meint Richmond als Fazit seiner Studie.

Ganz anders denkt der Mannheimer Hürden-Bundestrainer Rüdiger Harksen darüber: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch großartig nach oben gehen kann“, sagt er: „Das übersteigt meine Vorstellungskraft.“ Richmonds Theorie von der 9,27 bezeichnet er als „Laborwert. Das muss ein Mensch erst einmal umsetzen.“ sko

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019