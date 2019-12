In allen relevanten Statistiken vorne

Am elften Spieltag der easyCredit Basketball-Bundesliga (BBL) empfangen die Hakro Merlins aus Crailsheim die Fraport Skyliners aus Frankfurt. Die Partie in der Arena Hohenlohe in Ilshofen beginnt am heutigen Samstag um 20.30 Uhr.

Trotz der jüngsten Niederlage war die Stimmung bei den zahlreich mitgereisten Merlins-Fans nach der Partie beim FC Bayern Basketball nicht wirklich getrübt. Über drei Viertel hatte man dem Tabellenführer Paroli geboten und musste sich erst im letzten Spielabschnitt dem hochkarätigen Kader der Münchner geschlagen geben.

Damit stehen nun sechs Siege drei Niederlagen auf dem Merlins-Konto gegenüber, was den starken fünften Rang in der Tabelle der Bundesliga nach sich zieht. Der wichtigste Faktor für den aktuellen Erfolg scheint die mannschaftliche Ausgeglichenheit zu sein. Sechs Spieler punkten im Schnitt zweistellig, immer wieder übernimmt ein anderer Spieler die Rolle des besten Punktesammlers.

Die Chance, die gute Bilanz weiter auszubauen, gibt es bereits heute, wenn die Fraport Skyliners aus Frankfurt zu Gast sind. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Gleim erwischte nur einen „durchwachsenen“ Saisonstart und scheint derzeit noch an ihrer Stabilität zu arbeiten. Ein möglicher Grund für den schwierigen Saisonstart sind wohl die Personalprobleme. Nach der Trennung von Anthony Hickey und der Verletzung von Shaquille Hines standen den Frankfurtern nur noch vier ausländische Profis zur Verfügung, weshalb die Hessen unter der Woche Point Guard Joe Rahon (Vertrag bis Saisonende) und Power Forward Tyrone Nash (Tryout-Vertrag) nachverpflichtet haben. Trotz aller Umstände sind die Skyliners keinesfalls zu unterschätzen. Besonders Lamont Jones, zweitbester Scorer der Liga (18,9 Punkte), und der 22-jährige Leon Kratzer, zweitbester Rebounder der Liga (8 Rebounds pro Spiel), können bislang überzeugen. Dazu steht mit dem erfahrenen Quantez Robertson ein herausragender Verteidiger in ihren Reihen.

Zwar haben die Hakro Merlins in sechs Bundesligaspielen nur einen Sieg gegen die Frankfurter gefeiert, in dieser Saison sind sie allerdings in allen relevanten Statistiken im Vorteil. Im Schnitt erzielen die Crailsheimer Korbjäger 16,4 Punkte mehr als Frankfurt. Zudem greifen sie sich mehr Rebounds ab, verteilen mehr Assists und können die höheren Trefferquoten aufweisen.

Wie die Hessen haben aber auch die Merlins mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Fabian Bleck kehrte zwar vergangene Woche in München wieder auf das Parkett zurück, doch Jeremy Morgan wird den Zauberern weiter fehlen. Nicht zuletzt deshalb hat man sich noch einmal verstärkt und im Laufe der Woche den früheren Würzburger Publikumsliebling Maurice Stuckey von Brose Bamberg verpflichtet. fk

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019