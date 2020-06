In Corona-Zeiten einfach kreativ sein

Die Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim hat auch bei der achten Ausführung des Judo-Pentathlons, einer Breitensportaktion des Deutschen Judo-Bundes für Jungen und Mädchen zwischen 13 und 16 Jahren, wiederum erfolgreich teilgenommen.

Mit dem Sport verbunden

Damit der Judo-Nachwuchs auch in der Corona-Zeit mit dem Judosport verbunden bleibt und diesen nicht die Decke auf den Kopf fällt, führten die Verantwortlichen der TSV Judo-Abteilung den Judo-Penthatlon@Home in den eigenen Wänden durch oder auch im Freien. Natürlich waren hier insbesondere die Eltern wie schon bei der Safari@Home gefordert zur Mitarbeit. Der klassische Judo-Pentathlon ist angelehnt an den Pentathlon der olympischen Spiele der Antike. „Penta“ ist die griechische Vorsilbe für „fünf“. In der Antike wurden fünf Disziplinen – Diskuswurf, Weitsprung, Speerwurf, Stadionlauf und Ringkampf – als Pentathlon (Fünfkampf) durchgeführt. Weitere Disziplinen der olympischen Spiele in der Antike waren Gymnastik, Lauf, Pferdewettbewerbe und Schwerathletik.

Im Rahmen der Judolympics wurden diese Disziplinen der Sportart Judo angepasst: Weitsprung – Judomattenweitsprung, Speerwurf – Medizinballweitwurf, Stadionlauf – Lauf um die Wettkampffläche (Cooperlauf), Ringkampf – Japanisches Judoturnier, Lauf – Judohindernislauf, Diskus - Judowirbel, Gymnastik – Synchron-Judovorführung, Pferdewettbewerb – Huckepackwettkampf und Schwerathletik - – Partnerausheben. Eine weitere Disziplin kommt aus dem Bereich Kultur.

Allgemein und spezifisch

Der Judo-Pentathlon besteht somit aus allgemeinen und judospezifischen Übungen. Die Disziplinen sind als Einzelwettbewerb und Wettstreit mit Partner angelegt. So können erfahrene Judoka den Anfängern helfen und gemeinsam punkten.

Da viele dieser Übungen nicht durchzuführen waren, eben aufgrund der massiven Beschränkungen in der Sportart, wurden Alternativen von den beiden TSV-Trainern Joachim Fels und Torsten Zettelmeier kreiert.

Den Anfang machte man mit dem kreativen Teil. Auch hier wurde das Thema „Ostern“ gestellt. Danach waren der Standweitsprung, Wandsitzen, Hindernislauf, Kniebeugen, Kraftübungen an Geräten. Zusätzlich kam das Tandoki Renshu hinzu, ein judospezifisches Ausdauertraining.

Alle teilnehmenden Jugendlichen in dieser Altersklasse von der Judo-Abteilung hatten bei dem wettbewerb ihren Spaß, auch wenn einige dabei durchaus schon bis an die Leistungsgrenze gehen mussten. Denn es waren einige ungewohnte Disziplinen dabei, die die Jugendlichen in derAusführung der Aufgaben gewaltig ins Schwitzen brachten.

Der Lohn für die erbrachte Leistung bei diesem Mehrkampf war dann die Teilnehmerurkunde mit der begehrten Medaille. jotef

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.06.2020