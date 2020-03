Für Basketball, Eishockey, Handball oder Volleyball ist die Existenzbedrohung angesichts der Corona-Krise nach Meinung des Beratungsexperten Karsten Petry weitaus größer als im Fußball. „Die Clubs in den Profiligen unterhalb des Fußballs sind definitiv in der Existenz bedroht - viel mehr als die des Fußballs. Da sehe ich ein paar Vereine, die nicht überleben werden, sollte alles so bleiben, wie es ist, was ihre finanziellen Verpflichtungen angeht“, sagte Petry-

„Der Mittelstand als Partner der Clubs dieser Ligen leidet unter der Krise am meisten. Bevor dort entlassen wird, werden Marketing- und Sponsoring-Etats zurückgefahren“, betonte der Geschäftsführer von Octagon Deutschland, einer Beratungsfirma für Sportmarketing. dpa

