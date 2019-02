In der SAP Arena stehen zwei heiße Duelle an

MANNHEIM.Es ist das Duell David gegen Goliath, das da am Sonntag, 24. Februar um 13.30 Uhr in der Mannheimer SAP Arena steigt: Der VfB Friedrichshafen, Rekordpokalsieger mit 15 Titeln und Sieger der letzten beiden Auflagen, trifft dann im Volleyball-Pokalfinale auf die SVG Lüneburg, die erst 2014 in die Bundesliga aufgestiegen ist. Zum vierten Mal finden die Pokal-Endspiele in Mannheim statt. Im Frauen-Finale treffen der SCC Palmberg Schwerin und der MTV Stuttgart am gleichen Tag um 16.15 Uhr aufeinander.

Seit gestern steht auch fest: Das Pokal-Finale wird 2020 auch in der Mannheimer SAP Arena stattfinden. Das bestätigten der operative Geschäftsführer der Mannheimer SAP Arena, Jens Reithmann, und Lars Gäbler vom Deutschen Volleyball-Verband (DVV). Dann finden die Endspiele der Frauen und Männer am 16. Februar in Mannheim statt.

„Beim Herrenfinale in der nächsten Woche trifft ein Team mit einem großen und eine Mannschaft mit kleinen Namen aufeinander“, sagte DVV-Sportdirektor Christian Dünnes gestern in der SAP Arena. Der ehemalige deutsche Nationalspieler feierte als Spieler selbst zwei Pokal-Erfolge. 2013 und 2014 war Dünnes mit dem VfB Friedrichshafen erfolgreich. „Damals wurde der Pokal noch in Halle/Westfalen gespielt, leider kam ich nie in den Genuss, hier in der SAP Arena zu spielen.“ Der DVV-Sportdirektor gab sich gestern trotz seiner Vergangenheit beim VfB neutral: „Natürlich hat Friedrichshafen die größere Erfahrung. Gerade, wenn in einer solchen Multifunktionshalle wie der SAP Arena gespielt wird. Doch Lüneburg spielt in der aktuellen Bundesligasaison eine sehr gute Rolle. Sie haben ja Friedrichshafen auch in der Halle des VfB schon besiegt.“ Für Dünnes hat der Außenseiter deshalb durchaus eine Chance. „Ich denke, dass es diesmal ein Duell auf Augenhöhe ist“, so der Sportdirektor. Ein Blick auf die aktuelle Bundesligatabelle gibt ihm da recht: Lüneburg ist Dritter, Friedrichshafen Zweiter.

Im Finale der Frauen (16.15 Uhr) spielt der in der Liga bisher ungeschlagene Tabellenführer der Bundesliga, MTV Stuttgart, gegen Meister SSC Palmberg Schwerin. Hier kommt es zur Wiederholung des Finales 2017. Damals gewann Stuttgart gegen Schwerin mit 3:2. „Es wird bei den Frauen die Tagesform entscheiden, Hauptsache die Partien sind spannend“, sagte Dünnes.

Momentan sind 9000 Tickets für die Pokalfinale verkauft. 12 200 Zuschauern haben in der Arena Platz. „Für uns ist das Ereignis neben Eishockey mit den Adlern und Handball mit den Rhein-Neckar-Löwen ein fester Bestandteil geworden“, sagte Arena-Geschäftsführer Reithmann. Mannheims Sportbürgermeister Lothar Quast freut sich auf eine „einzigartige Stimmung“. bol

