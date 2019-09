„In Deutschland ist es ein Frauensport“

Die aus Königshofen stammende Johanna Schumann nimmt am 12. und 13. Oktober im japanischen Osaka an der Amateur-Sumo-Weltmeisterschaft teil. Die 35-Jährige startet dabei in der sogenannten „Offenen Klassen“, in der es keine Gewichtsreglementierung gibt.

In Deutschland sind die Sumotori zwar in einem eigenen Verband, dem Sumo-Verband Deutschland, organisiert, doch der ist eine Unterorganisation des Deutschen Judo-Bundes. Als Sumotori werden alle Sumoringer bezeichnet, als Judoka die Judo-Kämpfer. „Im Japanischen gibt es bei Substantiven keine Unterschiede in Singular und Plural, auch die weibliche oder männliche Form, die wir im Deutschen kennen, gibt es nicht“, erklärt Johanna Schumann im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie ist Gymnasiallehrerin, lebt in Heilbronn und unterrichtet dort Biologie und Sport.

Bei WM in Osaka bilden fünf Frauen und lediglich ein Mann das deutsche Team. „Sumo ist in Deutschland ein Frauensport. „Frauen sind halt Kämpfernaturen “, sagt Johanna Schumann.

Große Nähe zum Judo

Bei der Verbands-Organisation wird die „Nähe“ von Sumo zum Judo deutlich – und auch Johann Schumann ist ursprünglich (und eigentlich bis heute) eine Judoka. Ihr sportliche Laufbahn begann vor 28 Jahren in der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim. Seit damals ist Joachim Fels ihr Trainer und Motivator, kurz: „Er ist mein sportlicher Lebensbegleiter.“ Fels bezeichnet Johanna Schumann als ein Multialent. „Was sie anpackt, das macht sie richtig. Sie ist im positiven Sinne ehrgeizig.“ Sie ist die erfolgreichste TSV-Judoka überhaupt – „und das mit großem Abstand“, betont Fels. „Sie ist sie seit ihrem siebten Lebensjahr dem Judo verbunden und hat in all den Jahren kontinuierlich Erfolg gehabt. Auch als Trainerin ist sie engagiert“, berichtet Fels, wobei Johanna Schumann selbst einschränkt: Aber halt nur, wenn ich Zeit habe!“

Multitalent

Wie es sich für ein „Multitalent“ gehört, hat Johanna Schumann das Judo offensichtlich nicht genügt. „Schon im Studium habe ich viel probiert. Am Eishockey bin ich nur wegen der ungünstigen Trainingszeiten vorbeigeschrammt.“ Wenn sie etwas interessiere, dann probiere sie es eben auch aus. Schon zum Judo kam sie eigentlich nut wegen ihrer Neugierde. Nach und nach kam neben dem Judo auch das Ringen in ihr sportliches Portfolio. Von da war es nur noch ein kleiner Schritt zum Sumo. Auch das wollte sie „einfach mal machen“ – und deshalb startete sie mit 28 in eine neue Sportart.

Bei ihrer ersten Teilnahme an einer Deutschen Ringer-Meisterschaft kam sie als Newcomerin gleich auf den dritten Platz, Das überraschte selbst die „Experten“. Mittlerweile war sie in allen drei Sportarten (Judo, Ringen, Sumo) bei Deutschen Meisterschaften mit dabei. Im Sumo ist sie sogar aktuell ist Deutsche Meisterin.

„Normalerweise trete ich in der Klasse bis 80 Kilo an, bei der WM bin ich allerdings für ‚open’ gemeldet“. Und da könne es durchaus passieren, dass dann bei der Siegerehrung „500 bis 700 Kilo auf dem Treppchen stehen. „Wenn ich dabei sein sollte, wäre es natürlich deutlich weniger“, sagt Schumann. Mit ihren 74 Kilogramm ist sie bei einer Körpergröße von 1,65 Meter eher ein „Leichtgewicht“ in der offenen Klassen.

Japan statt Hawaii

Sumo und Judo haben teilweise ähnliche Techniken, „ich profitiere vom Judo und kann vieles nutzen, beispielsweise Wurftechniken“, erklärt die Sumotori. Dass sie jetzt nach Japan fliegen darf, um in Osaka an der WM teilzunehmen, „ist einfach toll“. Nach Japan, ins Mutterland von Judo und Sumo, „wollte ich schon immer mal reisen“. Ursprünglich sollte die WM eigentlich auf Hawaii stattfinden, „das wäre ja auch schon mega gewesen“. Mit dabei sein werden bei den Kämpfen auch ihre Eltern: Vater Rudolf und Mutter Monika werden mitfiebern, wenn ihre Tochter im Ring steht.

Trainer Joachim Fels kann „leider nicht mit“, wird das Geschehen aber soweit es geht über den Live-Stream im Internet verfolgen. Johanna Schumann bedauert, dass ihr Trainer nicht mit nach Osaka kommen kann. „Er steht seit 28 Jahren beim Training und bei Turnieren an meiner Seite und hat es immer verstanden, mich zu motivieren.“

2014 nahm Johanna Schumann erstmals an einer Deutschen Sumo-Meisterschaft teil – und wurde auf Anhieb Vize-Meisterin. Bei der Sumo-WM 2016 in der Mongolei wurde sie Siebte. Ob’s in Osaka auch wieder so gut läuft, vielleicht sogar besser? „Ich will viele Erfahrungen sammeln“, antwortet sie. Insgesamt wartet in Japan eine „starke Konkurrenz“, weshalb es viel auf die Auslosung ankomme. „Wenn’s gut läuft, habe ich mindestens zwei Kämpfe. Wenn’s schlecht läuft nur einen – und das war’s dann.“ Da klingt fast asiatischer Fatalismus aus ihren Worten, doch natürlich hat sie den Ehrgeiz, soweit wie möglich zu kommen, „Ein siebter Rang wäre super, Rang fünf super-mega.“ Kann sie gar eine Madaille erringen? „Dann beende ich meine Sumo-Karriere“, sagt sie scherzhaft.

Rasante Sportart

Was das Sumo-Ringen ausmacht, ja heraushebt, das ist die unglaubliche Rasanz - die Kämpfe dauern meist nur wenige Sekunden. Ziel ist es, den Gegner mit bestimmten Griffen am breiten Stoffgürtel zu packen, ihn zu schieben, zu werfen, aus dem Ring zu heben oder zu Boden zu bringen. Sobald der Gegner aus dem Ring bewegt wird oder mit einem anderen Körperteil als den Füßen den Boden berührt, ist der Kampf beendet. Daneben gibt es auch klar geregelte Schlagtechniken. „Bei den Wurf- und Fußtechniken hilft mir das Judo“, erklärt Schumann.

Die Taktik ist einfach zu erklären: „Du machst dir einen Plan, und den musst du durchziehen. Reagieren auf den Gegner ist nicht möglich, denn es geht ja alles sehr schnell“, erläutert die Sumotori. Die allermeisten Kämpfe dauern zwischen zwei und zehn Sekunden, die maximale Kampfzeit von zwei Minuten wird nur äußerst selten erreicht. Die Regeln selbst „sind einfach“, weshalb Sumo auch für an Sport völlig Uninteressierte spannend und sehenswert ist.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.09.2019