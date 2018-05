In diesem Wettkampf war einfach nicht mehr möglich

Anzeige

Der Favorit wankte, aber er fiel nicht: Der AV Speyer hat in Samswegen mit 905 erzielten Relativpunkten zum vierten Mal hintereinander die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Gewichtheber.

Der SV Obrigheim, mit großen Hoffnungen nach Sachsen-Anhalt gereist, ließ nichts unversucht, um nach 2003, 2008 und 2013 erneut den Titel zu holen. „Unsere Jungs haben großartig gekämpft“, sagt Manuel Noe, der Sportliche Leiter. Belohnt wurden sie mit 890 Punkten - zu wenig, um die Pfälzer Seriensieger zu stoppen. „Schade“, befand Ex-Teamchef Edmund Ehrmann, „Speyer wäre zu schlagen gewesen“. Noe sah‘s ähnlich: „Wer weiß, ob sich so bald wieder eine solche günstige Gelegenheit auftut.“

Doch die Umstände gaben nicht mehr her: Die Brüder Matthäus und Ruben Hofmann fielen verletzt aus, Alexander Oberkirsch war schwer angeschlagen, Jakob Neufeld hatte durch die Folgen einer Grippe noch Trainingsrückstand, Alejandro Gonzalez schleppte sich ausgepowert auf die Bühne – es summierten sich am Ende zu viele Unpässlichkeiten, die einen Triumph verhinderten. „Im Reißen gingen ungewöhnlich viele Fehlversuche daneben, das hatten wir uns anders vorgestellt“, benennt Noe einen Knackpunkt. Schmerzhaft im doppelten Sinne war der Auftritt von Ex-Nationalheber Oberkirsch, der nur den ersten Versuch mit 120 Kilo in die Wertung brachte – 15 Kilo unter seinem Rundenrekord und zehn Kilo weniger als geplant.