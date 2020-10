„In einigen Bereichen semiprofessionell“

Laut Pressemitteilung des AFVD und der GFL befindet sich die Gründung der „Arbeitsgemeinschaft GFL“, der alle GFL1- und GFL2-Vereine beitreten und einen Ligavorstand bestimmen sollen, in Vorbereitung. Bei der am kommenden Sonntag stattfindenden Versammlung der Vereine der Bundesligen in Frankfurt / Main steht das Thema auf der Tagesordnung. Die Pressesprecher der beiden Kontrahenten des letzten Germanbowls, Holger Fricke von den NewYorker Lions Braunschweig und Axel Streich von den Schwäbisch Hall Unicorns, haben sich darüber mit ihren beiden Vertretern im GFL-Ligadirektorium, Christoph Wolk (Braunschweig) und Jürgen Gehrke (Schwäbisch Hall) unterhalten.

Bei den Strukturen des AFVD und der GFL scheint etwas in Bewegung zu kommen. Wie sieht der Plan und die neue Struktur aus?

Christoph Wolk: Das Ziel ist es, die beiden höchsten deutschen Spielklassen strukturell und organisatorisch auf selbständigere Beine zu stellen. Mittel- bis langfristig streben wir eine Organisationsform an, wie man sie von anderen Sportarten in Deutschland auch kennt. Im Kern beinhaltet das die Gründung einer Organisation, also ein Verein oder eine Kapitalgesellschaft, der alle Vereine der Top-Ligen angehören. Diese soll dann die für diese Ligen entscheidenden Dinge weitestgehend eigenverantwortlich regeln. Jürgen Gehrke: So eine Struktur und neue Organisation kann man aber nicht einfach mal so aus dem Boden stampfen. Deshalb planen wir in Abstimmung mit dem AFVD-Präsidium als einen ersten Schritt die Benennung eines Ligavorstands, dem auch kurzfristig bereits erste Aufgabenbereiche und Verantwortlichkeiten sowie ein entsprechendes Budget übertragen werden soll. In dieser Übergangsorganisation wollen wir erste Erfahrungen sammeln und parallel die Grundlagen für die Zielorganisation legen.

Was veranlasst Euch zu diesem Schritt und welchen Nutzen verspricht man sich davon? Mit dem Ligadirektorium hatte man doch eigentlich ein Gremium zur Steuerung der Top-Ligen geschaffen.

Gehrke: Die Idee des Ligadirektoriums war und ist es tatsächlich, die Vereine stärker an der Steuerung der Liga zu beteiligen. Dies hat bis zu einem gewissen Punkt auch funktioniert, wir erhoffen uns aber durch die neue Struktur noch mehr Effektivität, da das Ligadirektorium in vielen Bereichen dann eben doch „nur“ eine beratende Funktion hat. Der AFVD hat bislang auch operativ alle Leistungen erbracht, die für die Ligaorganisation, den Spielbetrieb, die Vermarktung und vieles mehr erforderlich sind und ohne die es keine GFL geben könnte. Einen direkten Einfluss der Vereine, die in den Top-Ligen nun mal sehr spezifische Bedarfe haben, gab es aber nicht. Das möchten wir ändern. Wolk: Die GFL1/2-Vereine bringen viele Leistungen in das Gesamtsystem ein. Zum einen monetär zur Finanzierung der Ligaorganisation und in Form von andern Investitionen, wie zum Beispiel der Produktion von Livestreams. Zum anderen aber auch ihre sportliche Leistung, die die Ligen eben zu den Top-Ligen unseres Sports macht. Sie sind quasi das „Aushängeschild“ des American Football in Deutschland und sie betreiben dafür einen sehr hohen finanziellen, organisatorischen und personellen Aufwand. Das alles vor dem Hintergrund eines starken Wachstums und einer in einigen Bereichen mindestens semiprofessionellen Entwicklung der Liga. Gleichzeitig sind sie ihren Vereinsmitgliedern gegenüber zur Rechenschaft verpflichtet. Sie brauchen also eine zumindest ausreichende Transparenz über Abläufe, Entscheidungen und über die Mittelverwendung. Außerdem haben einige Vereine auch Kompetenzen, die man sinnvoll und wertschöpfend für die gesamte Liga und damit für eine positive Entwicklung aller Vereine einsetzen kann.

Wie ist dieses Konzept entstanden?

Wolk: Im Ligadirektorium und auch vorher in der „AG Zukunft“ diskutieren wir schon seit Anfang 2016 darüber, wie wir die GFL mit ihren Potenzialen besser zur Geltung bringen und sie weiterentwickeln können. Das ist, insbesondere in einem großen Gremium, kein leichtgängiger Prozess. 2018 hatten wir im Kreis der Vereinsvertreter begonnen, erste Skizzen für ein Zielbild zu erstellen, haben die Aufstellungen anderer Sportarten analysiert und die Überlegungen immer weiter verfeinert. Eigentlich wollten wir dann schon im März dieses Jahres in die Abstimmung und Umsetzung gehen. Dann kam aber Corona und der Fokus lag damit erstmal bei allen Beteiligten auf den Herausforderungen, die die Pandemie für uns in diesem Jahr mit sich gebracht hat. Inzwischen sind wir im September, aber das ist gerade noch rechtzeitig, um für das kommende Jahr schon erste Veränderungen einleiten zu können. Gehrke: Paradoxerweise hat uns vielleicht gerade dieses Corona-Jahr ohne GFL-Spielbetrieb bei dieser Initiative und dem Feinschliff des Konzepts geholfen. Die vielen langen und nervenaufreibenden Diskussionen zum Umgang mit Corona in verschiedenen Gremien mit wenig Entscheidungskraft haben es für alle sehr offensichtlich und erlebbar gemacht, dass wir ein Struktur- und Steuerungsproblem haben. Ich glaube, dass wir auch deshalb mit unserem Vorschlag bislang auf sehr breite Zustimmung gestoßen sind.

Ein weiterer Verdacht, der geäußert wird ist, dass diese Initiative schnell gestartet wurde, um von der kürzlich vom AFV-NRW publik gemachten Kritik an AFVD-Präsident Huber abzulenken.

Wolk: Das ist ein schon sehr abenteuerlicher Gedanke. Die Nachricht aus NRW ereilte uns zwei Tage vor unserem abschließenden Meeting zu dem Konzept. Die Termine für die Präsentation des Konzepts vor allen GFL1- und GFL2-Vereinen waren zu diesem Zeitpunkt auch schon lange terminiert und ich habe ja vorhin bereits erwähnt, wie lange daran schon gearbeitet wird. Sowas erstellt man nicht mal einfach so innerhalb von wenigen Tagen.

Was sind die kritischen Erfolgsfaktoren für dieses Vorhaben?

Gehrke: An erster Stelle steht da die aktive Unterstützung in Form der Mitarbeit von kompetenten, motivierten und praxisnahen Leuten. Dann wird man sicher etwas Zeit brauchen, um die ersten Schritte sauber und gründlich aufsetzen und gehen zu können. Und als dritten Faktor sehe ich konstruktive Diskussionen, gerne auch Anregungen und sachliche Kritik, aber keine pauschalen Vorverurteilungen und Falschinterpretationen. Wir meinen es mit diesem Change ernst und ehrlich.

