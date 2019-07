In Goldbach war es auf der Strecke heiß und staubig

Die German Cross Country-Serie (GCC) wurde mit mit dem vierten Lauf in Goldbach bei Aschaffenburg fortgesetzt. Am Start waren verteilt auf 22 Klassen mehr als 700 Piloten, darunter auch Piloten des ADAC-Motorsportclubs Schefflenz.

Bedingt durch die Trockenheit und die massive Staubentwicklung wurden sämtliche Rennläufe mit verkürzter Distanz gefahren. Die Teilnehmer kämpften nicht nur mit der Strecke, auch der Staub war eine große Herausforderung für die Piloten, da die Sicht zum Teil sehr eingeschränkt war.

Steile Abfahrten

Die Strecke war etwa sechs Kilometer lang, mit achterbahnähnlichen steilen Auf- und Abfahrten sowie langen Wiesenstücken. Den Anfang machten die Klassen XC Oldtimer, XC Youngtimer, XC Beginner Light und die XC E-Bike Klasse. In der XC- Oldtimer-Klasse fuhren unter anderem die MSC-Piloten Peter Körber (Kramer) und Walter Seufert (Yamaha) auf den fünften und siebten Platz.

Danach gingen die XC Women und die XC-Beginner-Klasse an den Start. Hier zeigte MSC-Pilot Max Walter (Honda) ein fantastisches Rennen. Er kam mit den staubigen Bedingungen sehr gut zurecht und wurde überraschend als Sieger abgewunken. Nach der Mittagspause gingen die GCC-Senioren mit den Klassen XC Senior, Pre-Senior und die Super-Senioren an die Startlinie. In der Pause war die Strecke gewässert worden, um die Staubentwicklung in Grenzen zu halten. Bei den XC-Senioren fuhr MSC-Pilot Jörg Albrecht (Beta) ein fehlerfreies Rennen. Er hatte in Führung liegend seine Gegner fest im Griff und sah als erster die Zielflagge. Bei den XC Super-Senioren fuhr MSC-Pilot Wolfgang Froede (Honda) auf den siebten Platz.

Am Nachmittag wurde der letzte Lauf des Tages gestartet, mit den Klassen XCJunior, XC-Gäste und die XC Youngster. In der XC-Junior-Klasse fuhren die MSC-Piloten Max Weber (Husqvarna) vom KMP-Racing und Nils Froede (Yamaha) vom Wörthmüller MWR-Team auf den fünften und zehnten Platz.

Am zweiten Wettkampftag startete die XC-Quad-Vierradszene mit den Klassen XC Quad Pro, XC Quad, XC Quad-Senior, XC Quad Women und die Vierrad angetriebene XC ATV Klasse. Durch die Bearbeitung und Bewässerung der Strecke am Vorabend war die Staubentwicklung eingedämmt worden. Es herrschten nahezu optimale Streckenbedingungen. In der XC-Quad-Sport-Klasse ging MSC-Quadpilot Sebastian Feil (KTM) vom Alskom-Team an den Start. Er fuhr ein sensationelles Rennen und lag vom Start weg in Führung. Feil fuhr ein fehlerfreies Rennen, doch dann löste sich nach der Hälfte des Rennens der Schalthebel und ging verloren. Der MSC-Pilot musste den Rest des Rennens im dritten Gang zu Ende fahren. In der Box lag zwar ein neuer Schalthebel bereit, aber Feil wollte seine Führung behaupten und fuhr weiter. Trotz dieses Handicaps wurde Feil als Sieger abgewunken.

In der Klasse WC 2 bis 85 ccm ging die MSC-Nachwuchspilot Oskar Wolf (KTM) an die Startlinie und wurde schließlich auf dem achten Rang abgewunken.

In der Klasse XC Sport 3 Klasse ging MSC-Pilot Jörg Albrecht (Beta) erneut an den Start. Ihm gelang ein guter Start und er lag in der Spitzengruppe, doch noch in der Startrunde kam ihm ein Kontrahent in die Quere und Albrecht ging unsanft zu Boden. Dabei hatte sich sein Lenker stark verbogen. In der Box wurde der Lenker wieder notdürftig gerichtet, und Albrecht startete anschließend eine tolle Aufholjagd. Am Ende lag er auf dem fünften Platz.

In der XC-Sport-1-Klasse beendete Axel Wagenblast (Yamaha) vom MWR-Racing-Team das Rennen auf dem zehnten Platz.

Der nächste GCC-Lauf am steigt 3./4.August 2019 in Mühlhausen in Bayern. hawa

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019