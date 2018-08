In Rekordzeit zu EM-Silber

Anzeige

Zu Beginn des am Ende deutlichen Rennens konnte Köhler noch mit Vize-Weltmeisterin Quadarella mithalten. „Ich habe versucht, es ruhig anzugehen und an der Italienerin dran zu bleiben“, schilderte sie ihre Taktik, die zunächst voll aufging. Nach etwa der Hälfte der Strecke setzte sich Quadarella dann aber ab und schwamm einen komfortablen Vorsprung heraus. Bereits nach dem Vorlauf hatte Köhler eine positive Tendenz gespürt. Als Zweite qualifizierte sie sich für das Finale. Im Training habe sie vor allem am Rhythmus und an den Wenden gearbeitet. „Außerdem habe ich mit meiner Sportpsychologin und meinem Trainer telefoniert.“ dpa

