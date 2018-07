In Würzburg werden Erinnerungen wach

Die Basketball-Bundesliga (BBL) geht in ihre 53. Saison. Namensgeber ist nach wie vor „easyCredit“.

Titelverteidiger ist der FC Bayern München.

Neu dabei sind die Aufsteiger Rasta Vechta und Crailsheim Merlins. Sie nehmen die Plätze der sportlichen Absteiger Erfurt Rockets und Walter Tigers Tübingen ein.

Saisonstart ist am Wochenende 28. bis 30. September. Das Ende der Hinrunde ist am 18./19. Januar. 2019. Die Hauptrunde wird dann 12. Mai mit dem 34. Spieltag beendet.

Die Playoffs beginnen am 18./19. Mai. Sollte es zu einem fünften Finalspiel kommen, würde das am 27. Juni stattfinden.

Der „Allstar Day“ ist erstmals im März (23. März).

Für den modifizierten Pokalwettbewerb gelten folgende Termine: Achtelfinale am 6./7. Oktober; Viertelfinale am 22./23. Dezember; Halbfinale am 20. Janaur 2019, Finale am 17. Februar. ptt