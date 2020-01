In Zeitnot allzu oft Nerven gezeigt

Am fünften Spieltag der badischen Schach-Oberliga bezog der mit 8:0-Punkten in die Saison gestartete Schachclub BG Buchen an den heimischen Brettern im Hotel „Prinz Carl“ gegen den mit sieben Titelträgern bzw. -trägerinnen – an den ersten drei Brettern saßen die Großmeister Thal Abergel (Frankreich), Konstantin Tarlev (Ukraine) und Zigurds Lanka (Lettlend) – angetretenen SC Viernheim II eine ernüchternde 2,5:5,5-Niederlage, wobei es nach drei Stunden Spielzeit noch sehr hoffnungsvoll für die Odenwälder aussah, ehe in vier Partien nicht das Optimale herausgeholt wurde.

„Joker“ stechen nicht

Zunächst remisierten IM Amadeus Eisenbeiser mit Schwarz gegen GM Lanka (Brett 3) und Jakob Schuhmacher gegen Stefan Martin (Brett 8) in wohl angenehmen Positionen, die aber die Remisbreite nie überschritten hatten. Es folgten zwei Punkteteilungen an den Brettern 6 und 7, an denen die Gastgeber eigentlich gedacht hatten, mit ihren „Jokern“ Vorteile herausholen zu können: doch IM Balazs Csonka, der in der vergangenen Woche in Österreich eine GM-Norm erzielt hatte, schien auf dem Weg, eine opferreiche Glanzpartie zu spielen, aber die Frauengroßmeisterin Josefine Heinemann verteidigte sehr gut, und IM Csonka kam in hochgradige Zeitnot und lebte nur noch von dem 30 Sekunden-Inkrement pro Zug, so dass er in höchstkomplizierter Stellung das Remisangebot annahm. Auch IM Zoltan Hajnal kam in extreme Zeitnot, holte gegen FM Michael Müller aus der Stellung allerdings nichts heraus.

IM Henryk Dobosz lieferte GM Tarlev (Brett 2) einen ganz großen Kampf, hielt alles offen, verpasste aber kurz vor der ersten Zeitkontrolle wohl einen gewinnbringenden Bauernvorstoß, wonach die Stellung sofort verloren war. FM Matthias Becker kam (an Brett 4) gegen IM Maximilian mit Weiß nicht gut aus der Eröffnung und verlor nach langem Hinauszögern einen Bauern, wonach FM Becker originell weiterspielte und sich tatsächlich noch eine Remisvariante ergab, die aber auch er verpasste, so dass die Null in der Turniertafel stand.

Kettner unterliegt Mütsch

Es folgte die Niederlage von Jürgen Kettner an Brett 5 gegen die Internationale Frauen-Meisterin Annemarie Mütsch. Jetzt spielte am Spitzenbrett noch Buchens IM Miklos Galyas, der mit Schwarz gegen GM Abergel, der reiste nach dem Spiel sofort zum Gibraltar-Open weiter, eine phantastische, schwer zu spielende Partie ablieferte und auf Gewinn stand , aber nur mit einem Remis belohnt wurde, denn der Franzose mogelte sich in der Schlussstellung noch in die Punkteteilung, da auch er einen versteckten Weg zur Rettung fand

Am 9. Februar tritt die Odenwälder Acht beim SC Emmendingen II an, der von der Aufstellung her gesehen erneut eine „Wundertüte“ präsentieren könnte. eb

