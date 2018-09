Ingrid Klimke grübelt über dem Atlantik

Tryon.Marcus Ehning konnte die gemischten Gefühle von Ingrid Klimke gut verstehen. Der Springreiter erlebte bei der Pferdesport-WM in Tryon live, wie die Kollegin in der Vielseitigkeit Gold am letzten Hindernis verlor und sich mit Bronze begnügen musste. „Da leidet man mit“, sagte der Springreiter: „Ich hätte es ihr sehr gegönnt. Das war schon sehr ärgerlich, aber immerhin hat sie noch eine Medaille bekommen.“

Gold verloren, Bronze gewonnen – die 50-Jährige war im Zwiespalt nach dem WM-Abenteuer in den USA. „Ehrlich gesagt gibt es schlimmere Schicksalsschläge, als hier Dritte zu werden“, sagte Ingrid Klimke. Je länger es dauerte, desto zufriedener war sie mit dem dritten Platz.

Ehning kennt die Höhen und Tiefs des Sports wie kaum ein anderer. „Ich habe schon einiges durchgemacht“, sagte der Springreiter aus Borken vor dem ersten WM-Springen am heutigen Mittwoch. Der dreimalige Weltcupsieger erlebte beispielsweise ein Debakel bei der WM 2006 in Aachen, als seine Stute Küchengirl mehrfach verweigerte. Und an gleicher Stelle gewann der Team-Weltmeister von 2010 vor wenigen Wochen den Großen Preis beim wichtigsten Turnier der Welt.

Jetzt findet er sich in den USA in der Rolle als Kapitän einer Mannschaft mit drei WM-Neulingen wider. „Wir haben so viele junge Leute, da ist er umso wichtiger“, sagte Bundestrainer Otto Becker. „Für mich als Trainer ist das ein Glücksfall. Die haben Respekt und Achtung vor ihm, das macht ihn umso wertvoller.“ Ehning ist der Vorreiter, auch für Simone Blum (29) und Maurice Tebbel (24). „Er ist ein Super-Typ“, lobte Tebbel: „Man schaut zu ihm auf.“

Während sich die Springreiter auf das Zeitspringen am Folgetag vorbereiteten, landete Klimke wieder in Deutschland. Auf dem zehnstündigen Rückflug hatte sie viel Zeit, um nach ihrer verpassten Gold-Chance die Gedanken zu sortieren. „Im ersten Moment ist man enttäuscht, ganz klar“, kommentierte die 50-Jährige: „Wenn man als Letzter reinreitet und liegt auf Gold-Kurs, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, ich freue mich nur.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018