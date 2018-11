Iniestas Bekenntnis

Barcelona.Der frühere FC-Barcelona-Kapitän Andrés Iniesta (Bild) hat in einem spanischen Fernsehinterview von Depressionen während seiner Zeit bei dem Topclub berichtet. Die Probleme hätten nach dem Triple der Katalanen mit den Titeln in der Liga, im Pokal und in der Champions League im Jahr 2009 begonnen, sagte der 34-Jährige dem Sender „La Sexta“. „Man fängt an, sich schlecht zu fühlen, irgendwie seltsam, und man kann es nicht erklären“, sagte Iniesta, der seit dem Frühjahr Teamkollege von Lukas Podolski beim japanischen Erstligisten Vissel Kobe ist.

Ein Gefühl der inneren Leere habe sich eingestellt. „Ich wünschte mir immer, dass es Nacht wird, um eine Tablette zu nehmen und mich auszuruhen.“ Vor allem der Herzinfarkt-Tod von Daniel Jarque, dem damaligen Kapitän von Espanyol Barcelona, habe 2009 die psychischen Probleme ausgelöst, betonte Iniesta, der bei der WM 2018 letztmalig mit der spanischen Selección angetreten war. dpa

