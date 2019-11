Innerdeutscher Sportverkehr - bis zum Ausgleich

Cottbus. Fußball verbindet - selbst in Zeiten, als Deutschland noch durch Stacheldraht, Todesstreifen, Mauer und Minen in Ost und West geteilt ist. So begibt es sich, dass der damalige Drittligist Arminia Hannover Ende April des Jahres 1984 für ein paar Tage in den Osten Deutschlands darf - und das weit hinter die Mauer. Genau gesagt nach Cottbus, das liegt etwa 30 Kilometer vor der polnischen

...