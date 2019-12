Inspiration von der Insel

Auch wenn Jürgen Klopp noch den Ball flach hält und genau das tut, was ein besonnener Trainer in dieser Situation tun sollte – dass der deutsche Trainer des FC Liverpool sich am Ende der aktuellen Saison der Premier League endgültig zur Legende krönen wird, scheint ausgemachte Sache. Zu dominant ist derzeit das Auftreten der „Reds“, zu stark der Kader, zu groß der Vorsprung auf die Konkurrenz. Und nachdem sich die Kult-Truppe aus dem englischen Norden im Vorjahr noch im Endspurt überflügeln ließ, haben die zwischenzeitlichen Triumphe in der Champions League, beim europäischen Supercup und jüngst bei der internationalen Club-WM aus Liverpool eine Mannschaft gemacht, die weiß, wie man Titel gewinnt und sich die Butter deshalb nicht mehr vom Brot nehmen lassen wird.

Großen Anteil daran hat dabei Klopp, der es geschafft hat, sein Team nicht nur sportlich weiterzuentwickeln, sondern ihm mit seiner emotionalen Führungsstrategie endlich auch das Sieger-Gen eingeimpft hat, das dem Traditionsclub über die Jahre verlorenging. Diese Arbeit inspiriert mittlerweile nicht nur Klopps Fußball-Kollegen, sondern findet Anerkennung über den Tellerrand der Balltreter hinaus. Die Leidenschaft, die Energie und vor allem die Empathie, mit der der deutsche Star-Trainer vorangeht, begeistert beispielsweise auch Handball-Nationaltrainer Christian Prokop. Ehrlichkeit, Authentizität, Emotionalität im positiven Sinn – diese Attribute schreiben viele Jürgen Klopp zu und machen damit gleichzeitig deutlich, was dem überprofessionalisierten Fußball so oft fehlt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.12.2019