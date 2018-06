Integration inklusive

Anzeige

Mannheim.„Irgendwann wird es selbstverständlich sein, dass behinderte und nichtbehinderte Leichtathleten gemeinsam Wettkämpfe bestreiten“, sagte DLV-Präsident Jürgen Kessing bei einer Pressekonferenz vor der Bauhaus-Juniorengala. Das Meeting in Mannheim geht mit gutem Beispiel voran, es wird integrativ und inklusiv.

Die Spitzensportler vertritt der nur 1,35 Meter große Kugelstoßer Niko Kappel (VfL Sindelfingen/Bild). Der 23-Jährige aus Welzheim ist Paralympics-Sieger von Rio 2016 (13,57 m), Weltmeister von 2017 (13,81 m), hat gerade zum dritten Mal in Folge den eigenen Weltrekord auf 14,02 m geschraubt und ist auch der Topfavorit für die Para-EM in Berlin. Der gelernte Bankkaufmann, der in den letzten beiden Jahren zum Behindertensportler des Jahres gekürt wurde und seinen Beruf zugunsten des Sports auf Eis gelegt hat, misst sich mit den Startern der U 20 (Samstag, 14.55 Uhr).

Etwas Einmaliges geht am Sonntag (13.20 Uhr) mit einem außergewöhnlichen Staffellauf über die Bühne: „Rollis, geistig Behinderte, Para-Leichtathleten und Fußgänger starten gemeinsam“, ist Meeting-Boss Rüdiger Harksen gespannt. „Christian Stang und seine Mitstreiter tüfteln an der Umsetzung, es gibt ja keine Vorbilder. Aber sicher ist, dass Fabienne Amrhein mit dabei ist“, kündigt er die deutsche Marathon-Meisterin von der MTG an, die das EM-Ticket in der Tasche hat.