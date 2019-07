Integration muss aktiv gelebt werden

Der Badische Fußballverband hat in Zusammenarbeit mit dem Badischen Sportbund Nord die Lerneinheiten zur „Interkulturellen Kompetenz“ in der Trainer-C-Ausbildung weiterentwickelt.

Potenzial an Talenten

„Kulturelle Vielfalt stellt für Sportvereine eine Ressource gegen Mitgliederschwund und Mangel an Ehrenamtlichen dar“, erklären Sportbund und Fußballverband. Die wachsende Anzahl an Menschen mit Migrationshintergrund – insbesondere Kinder und Jugendliche – berge außerdem das Potenzial, das ein oder andere sportliche Talent hervorzubringen und nicht zuletzt bietet Integration Potenziale zur Vereinsentwicklung und Professionalisierung. Dafür müsse Integration im Sport „aktiv gelebt und koordiniert“ werden. Um die Akteure des Amateurfußballs zu befähigen, kulturelle Vielfalt zu gestalten, wollen der Badische Fußballverband und das Bundesprogramm „Integration durch Sport“ (IdS) des Badischen Sportbunds Nord im Bereich der Qualifizierung künftig noch enger zusammen. Lerneinheiten zur „Interkulturellen Kompetenz“ in der Vereinsjugendmanager-Ausbildung und im Basiswissen-Lehrgang zur Trainer-C-Lizenz vermitteln in 90 Minuten die Themen kulturelle Vielfalt, Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Kommunikations- und Verhaltensweisen, Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie (eigen-)kulturelle Prägung.

Schon 2015 führte der BFV ein interaktives Format zu „Interkulturellen Kompetenz für Schiedsrichter“ ein. Das Konzept basiert auf dem Projekt „Förderung der interkulturellen Kompetenz im Amateurfußball“, welches federführend von Patrick Orf konzipiert und 2015/16 mit dem Nachhaltigkeitspreis für Sportfachverbände des Landessportverbandes Baden-Württemberg (LSV) und des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft ausgezeichnet wurde. Das Konzept wurde nun in Zusammenarbeit von IdS und BFV anhand der Inhalte der bewährten DOSB-Fortbildung „Fit für die Vielfalt – Sport interkulturell“ für die Trainer-C-Ausbildung weiterentwickelt. „Die beiden Lehreinheiten sind auf die Zielgruppe und den Vereinsalltag zugeschnitten und werden nach der erfolgreichen Testphase nun in jährlich über 20 zentralen und dezentralen Lehrgängen durchgeführt.“

Multiplikatoren in jedem Kreis

In jedem Fußballkreis wurden schon 2017 außerdem Schiedsrichter als Multiplikatoren ausgebildet, die das Thema auf Kreisebene in der Aus- und Fortbildung umsetzen. Für 2020 sei außerdem eine neue Trainer-Fortbildung „Soziale Kompetenzen und Wertevermittlung für Trainer“ mit 24 Lerneinheiten geplant. Bis zu vier Lerneinheiten Interkulturelle Kompetenz sollen dann fester Bestandteil sein, um das Wissen aus der Basiswissen-Ausbildung auszubauen und zu festigen. Stefan Moritz, Gesellschaftliche Verantwortung beim BFV: „Mit den zielgruppenspezifischen Qualifizierungselementen der interkulturellen Kompetenz sensibilisieren wir Trainer, Schiedsrichter und Jugendleiter. Durch die interaktiven Elemente schaffen wir ein Bewusstsein, kulturelle Vielfalt zu leben und aktiv zu gestalten.“ Die Zusammenarbeit zwischen BSB Nord und BFV stärkt die regionale Vernetzung innerhalb des organisierten Sports und erzeugt Synergieeffekte im Verbandsgebiet, die die nachhaltige Verankerung des Zukunftsthemas Integration im Sport sichern. Zudem wird die Anschlussfähigkeit der Qualifizierungsformate beim bfv zu weiterführenden Formaten im Themenfeld Integration, insbesondere zum Intensivseminar „Fit für die Vielfalt“ hergestellt.

Trainer und alle weiteren Interessierten haben hier die Möglichkeit, noch tiefgründiger in die Thematik einzusteigen: Nächster Termin: 8. bis 10. November in der Sportschule Schöneck.

Ansprechpartner beim Badischen Fußballverband ist Stefan Moritz unter Telefon 07 21/409 04 52 oder stefan.moritz@badfv.de und beim Badischen Sportbund Nord Patrick Orf unter Telefon 07 21/18 08 23 oder p.orf@badischer-sportbund.de. bfv

