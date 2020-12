Intensive Saisonphase

Nach der Länderspielpause bestreiten die Hakro Merlins Crailsheim am heutigen Freitag, 4. Dezember, ihr drittes Saisonspiel in der easyCredit- BBL. Um 20.30 Uhr empfangen die Zauberer in der Arena Hohenlohe in Ilshofen die BG Göttingen. Während die Crailsheimer ihre ersten beiden Ligaspiele gewinnen konnten, mussten die Niedersachsen zum Saisonstart eine Niederlage gegen Ludwigsburg hinnehmen.

