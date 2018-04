„Irgendwann werden wir es packen“

Anzeige

Stuttgart.Für Angelique Kerber wird es ungewohnt. Zum ersten Mal wird im brisanten Fed-Cup-Halbfinale gegen Tschechien der neue Teamchef Jens Gerlach an ihrer Seite sitzen. Zum ersten Mal wird die zweimalige Grand-Slam-Siegerin im Ernstfall seine Ansprache hören, wenn sie am Wochenende in Stuttgart die deutschen Tennis-Damen gemeinsam mit Julia Görges ins Finale führen soll. Nach ihrer tristen Saison 2017, nach Selbstzweifeln und einem radikalen Schnitt in ihrem Tennis-Leben sind Kerber starke Auftritte wieder zuzutrauen. Aber auch Skepsis bleibt. Und eine verlässliche Prognose scheint auch deswegen unseriös, weil der Seriensieger der vergangenen Jahre ebenfalls in Bestbesetzung anreiste.

„Fürs deutsche Tennis ist es eine große Sache“, sagte Kerber. „Ich denke, es wird großartig mit einem neuen Kapitän auf der Bank.“ Aufgeräumt, entspannt und konzentriert zugleich tritt die 30-Jährige vor dem Topduell des prestigeträchtigen Teamwettbewerbs auf.

Auf dem Center Court in der Stuttgarter Arena hockt Gerlach in einer Verschnaufpause für ein knappes Gespräch lächelnd vor ihr. Die Kielerin nickt zustimmend bei seinen Worten. In der Regel spielt die Linkshänderin immer dann am besten, wenn sie sich wohlfühlt, ihr ein vertrautes Umfeld Sicherheit gibt.