Isabell Werth sichert sich 19. EM-Gold

Isabell Werth auf ihrem Pferd Bella Rose freut sich über den EM-Titel. © dpa

Rotterdam.Isabell Werth ballte die rechte Faust – und Bundestrainerin Monica Thedorescu tanzte auf der Stelle und rief: „Ja, ja, ja!“ Gemeinsam feierten sie die 19. EM-Goldmedaille von Werth, die wieder einmal im entscheidenden Moment cool blieb. Die Ausnahmereiterin aus Rheinberg setzte sich am Donnerstagabend in einem spannenden Finale mit Bella Rose knapp vor Dorothee Schneider aus dem pfälzischen Framersheim mit Showtime durch.

„Hammer“, rief Werth, während sie nach dem Grand Prix Spezial aus dem Stadion ritt und in Rotterdam einen erneuten Triumph feierte. Mit 86,520 Prozent gewann die erfolgreichste Reiterin der Welt knapp vor Schneider, die mit Showtime (85,456) ihre erste internationale Einzelmedaille feierte. „Das Gefühl war sensationell“, kommentierte Schneider ihren Ritt. „Er war super konzentriert“, berichtete die 50-Jährige. Dass es nicht zu Gold gereicht hat, „das ist mir heute egal. Ich bin super happy.“

„Das ist gewaltig“, kommentierte Equipe-Chef Klaus Roeser das packende Finish mit den Plätzen eins und zwei für Deutschland. „Es war sensationell von beiden. Und es war wirklich spannend bis zum Schluss.“

Nicht zufrieden war Jessica von Bredow-Werndl. Die 33-Jährige aus Tuntenhausen machte mit Dalera zu viele kleine Fehler. Immerhin erreichte sie die Kür am Samstag, weil sie besser war als der enttäuschende Sönke Rothenberger aus Bad Homburg mit Cosmo (78,116).

Während es in der Dressur bereits zwei Titelentscheidungen gab, wird im Springen erst am Freitag der erste Medaillensatz vergeben. Die deutschen Springreiter haben einen Tag zuvor ihre führende Position verloren. Das Quartett fiel in der ersten Runde des Nationenpreises auf Rang zwei zurück. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.08.2019